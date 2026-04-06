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    Alleingang von Trump - folgt das Militär?

    Für Sie zusammengefasst
    • Ben Rhodes sieht Trumps Drohungen als Alleingang
    • Trump drohte Angriffe auf zivile Infrastruktur
    • Rhodes fordert Verhandlungen als Kriegsende
    Experte - Alleingang von Trump - folgt das Militär?
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Der frühere Vize-Sicherheitsberater von Barack Obama, Ben Rhodes, sieht in den Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran Anzeichen für einen politischen Alleingang. "Wir werden herausfinden, ob das US-Militär bereit ist, "Nein" zu Trump zu sagen", sagte Rhodes der BBC. Trump hatte dem Iran auf seiner Plattform Truth Social am Sonntag erneut mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken, also auf zivile Infrastruktur, gedroht.

    Der US-Präsident drohe Kriegsverbrechen an, sagte Rhodes. Es fühle sich "zunehmend so an, als würde ein einzelner Mann in einem Raum Entscheidungen treffen". Trump folge nicht dem normalen Prozess und greife anscheinend nicht auf politische und militärische Berater zurück, sagte der Sicherheitsexperte, der seit dem Ende der Amtszeit des früheren Präsidenten Obama 2017 als politischer Kommentator auftritt.

    Trump müsse akzeptieren, dass der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden könne, sagte Rhodes. Der Iran sei zwar geschwächt, in gewisser Weise aber gestärkt aus den bisherigen Wochen hervorgegangen, weil die Staatsführung durch die Blockade der Straße von Hormus beweist, die Weltwirtschaft massiv unter Druck setzen zu können./mj/DP/zb





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