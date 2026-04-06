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    Iran wirft UN-Atomwächtern Untätigkeit vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran wirft IAEA Untätigkeit nach Attacken vor
    • Ein Toter und ein beschädigtes Nebengebäude
    • Buschehr einziges AKW, Rosatom baut zweiten Block
    Iran wirft UN-Atomwächtern Untätigkeit vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran wirft der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach wiederholten Angriffen in der Nähe des einzigen Kernkraftwerks des Landes Untätigkeit vor. In einem Brief an IAEA-Chef Rafael Grossi kritisierte Irans Atomchef Mohammed Eslami, dieser habe die jüngste Attacke nahe dem iranischen Kernkraftwerk Buschehr nicht ausreichend kritisiert. Dies könne die "Aggressoren"zu einer Wiederholung dieser Angriffe ermutigen, schrieb Eslami einem Bericht der Staatsagentur Irna zufolge.

    Bei einem Luftangriff nahe dem Atomkraftwerk im Süden des Landes waren am Samstag ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals getötet und ein Nebengebäude beschädigt worden. Am Kernkraftwerk selbst seien keine Schäden entstanden, hieß es. Seit Kriegsbeginn Ende Februar war es der vierte Einschlag eines Geschosses nahe dem AKW beziehungsweise auf dessen Gelände.

    Die Atomanlage ist das einzige iranische Kernkraftwerk und liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit einen zweiten Reaktorblock./arb/DP/zb





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