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    Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Israels Luftangriffe treffen Hisbollah-Ziele in Beirut
    • Explosionen zerstören Häuser in Beiruts Dahija
    • Angriffe im Süden und Osten töten mehrere Menschen
    Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT (dpa-AFX) - Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon geht weiter. Das israelische Militär teilte mit, derzeit Ziele der Schiitenmiliz in Libanons Hauptstadt Beirut zu attackieren.

    Anwohner berichteten von mindestens drei lauten Explosionen. Über denen als Dahija bekannten Vororten Beiruts sei schwarzer Rauch aufgestiegen. Augenzeugen berichteten, dass mindestens zwei Gebäude zerstört wurden. Zunächst gab es keine Angaben zu möglichen Opfern. Das israelische Militär hatte zuvor die Bewohner der Gegend erneut zur Flucht aufgerufen.

    Bei Angriffen am Morgen in der Gegend um Nabatija im Süden des Landes wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mindestens fünf Menschen getötet. Bei einem anderen Angriff in der Bekaa-Ebene im Osten des Landes wurden den Angaben zufolge zwei Menschen getötet. Im Süden und im Osten des Landes wurden zahlreiche weitere Angriffe gemeldet.

    Bei einem Angriff am Sonntagabend unweit der israelischen Grenze sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut außerdem zwei Sanitär getötet worden. Das Ministerium verurteilte den Angriff scharf.

    Das israelische Militär erklärte, auch ihre Bodeneinsätze im Südlibanon fortzusetzen. Bei jüngsten Kämpfen seien drei Hisbollah-Mitglieder getötet worden. Sie sollen nach israelischen Angaben für den Tod von vier Soldaten verantwortlich gewesen sein.

    Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Ziele für sich. Im Südlibanon habe sie unter anderem israelische Panzer angegriffen. Auf israelische Stellungen im Libanon und Ziele in Israel seien Raketensalven abgefeuert worden. Mehrere Städte und Ortschaften im Norden Israels kamen nach israelischen Medienberichten unter Raketenfeuer./arj/DP/zb






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