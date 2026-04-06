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    Iran

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    Tote bei Luftangriffen nahe Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens 19 Tote und 20 Verletzte im Iran
    • Wohngebiet südwestlich Teheran 2 Gebäude zerstört
    • Sechs Kinder jünger als zehn Jahre getötet
    Iran - Tote bei Luftangriffen nahe Teheran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei israelisch-amerikanischen Luftangriffen sind iranischen Angaben zufolge zahlreiche Menschen im Iran getötet worden. In den Bezirken Schahriar und Baharestan nahe der iranischen Hauptstadt Teheran seien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen und 20 weitere verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

    Ziel der Bombardierungen war den Angaben zufolge unter anderem ein Wohngebiet südwestlich der Hauptstadt. Zwei dreistöckige Gebäude seien völlig zerstört worden, berichtete Irna unter Berufung auf die lokale Feuerwehr. Mehrere Leichen seien aus den Trümmern geborgen worden.

    Bei den Angriffen kamen sechs Kinder ums Leben, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Drei Mädchen und drei Jungen waren demnach jünger als zehn Jahre./arb/DP/zb





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    Iran Tote bei Luftangriffen nahe Teheran Bei israelisch-amerikanischen Luftangriffen sind iranischen Angaben zufolge zahlreiche Menschen im Iran getötet worden. In den Bezirken Schahriar und Baharestan nahe der iranischen Hauptstadt Teheran seien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen …
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