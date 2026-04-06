Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,803 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 11,4 Milliarden US-Dollar beträgt

Bitmine hat 3.334.637 gestakte ETH, was 7,1 Milliarden US-Dollar bei 2.123 US-Dollar pro ETH entspricht

Bitmine wurde für ein Uplisting an der New York Stock Exchange („NYSE") von der NYSE American mit Wirkung zur Handelseröffnung am 9. April 2026 genehmigt

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist das führende Ethereum-Staking-Ziel für BMNR und institutionelle Investoren, mit einem Fokus auf Sicherheit, Leistung und Widerstandsfähigkeit

Bitmine besitzt nun 3,98 % des ETH-Token-Angebots, über 79 % des Weges zur „Alchemie der 5%" in nur 9 Monaten

Bitmine besitzt ORBS im Wert von 92 Millionen US-Dollar und ist damit eine der wenigen börsennotierten Aktien der Welt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglicht

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + „Moonshots" summieren sich auf 11,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich 4,803 Millionen ETH-Token, Total Cash von 864 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 96. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Handelsvolumen von 987 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Total Cash + „Moonshots" im Wert von insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar hält.

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es für ein Uplisting an der New York Stock Exchange („NYSE") von der NYSE American zugelassen wurde. Infolge des Uplistings werden die Stammaktien des Unternehmens nach Börsenschluss am 8. April 2026 nicht mehr an der NYSE American gehandelt, sondern ab der Eröffnung des Handels am 9. April 2026 an der NYSE. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.