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    Trend ist kein Freifahrtschein

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    Der große Denkfehler beim Megatrend-Investing

    Der Trend ist unaufhaltsam, das Investment ein No-Brainer – so lautet das Versprechen bei Pflege, Wasser und Cybersecurity. Doch auch bei langfristigen Megatrends lauern für Investoren große Risiken

    Für Sie zusammengefasst
    Trend ist kein Freifahrtschein - Der große Denkfehler beim Megatrend-Investing
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Logik klingt bestechend: Die Bevölkerung altert, der Pflegebedarf in Deutschland wächst strukturell, die Nachfrage ist konjunkturunabhängig. Demografischer Wandel gilt als unumkehrbarer Megatrend, der die Aktienmärkte nachhaltig beeinflussen soll – Unternehmen aus Pflege, Gesundheit und Medizintechnik als die Gewinner dieser Verschiebung. Wer wollte da widersprechen?

    Eine Aktie, die binnen zwei Jahren um 98 Prozent abstürzt – obwohl der Megatrend, auf den sie setzt, weiter ungebrochen gilt. Was nach Widerspruch klingt, ist die Geschichte von Orpea, einst Europas größtem börsennotierten Pflegeheimbetreiber. Der Fall ist das lehrreichste Kapitel zu einem der beliebtesten Denkfehler unter Langfristanlegern: Wenn ein Trend unaufhaltsam scheint, muss das Investment doch ein No-Brainer sein. Stimmt das wirklich?

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    Ende 2021 notierte die Orpea-Aktie noch bei knapp 88 Euro. Heute liegt der Kurs bei rund 2,50 Euro – ein Kursverlust von 98 Prozent. Ausgelöst durch ein Buch, das Missstände in einem Pariser Pflegeheim aufdeckte. Der demografische Trend selbst? Intakt. Das Unternehmen? Trotz des Skandals wuchs der Umsatz im selben Jahr um 9,2 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Trend und Aktienrendite liefen vollständig auseinander.

    Das ist kein Einzelfall, sondern ein Strukturproblem. Die große Herausforderung im Pflege-Sektor ist der Fachkräftemangel – die Zahl der Pflegebedürftigen wächst schneller als die der verfügbaren qualifizierten Kräfte. 

    Dabei ist die Demografie nicht der einzige Trend, bei dem Anleger ins Staunen geraten dürften. Wasser ist ein ähnlich zwingend wirkendes Thema: Ressourcenknappheit, alternde Infrastruktur, Klimawandel. Der globale Markt für Wasseraufbereitungstechnologie soll bis 2029 jährlich um sieben Prozent wachsen – angetrieben von struktureller Unterversorgung und notwendigen Infrastrukturinvestitionen. Unternehmen wie der US-Spezialist Xylem oder der französische Konzern Veolia stehen hier exemplarisch im Investorenfokus. Xylem erzielte im Geschäftsjahr 2025 mit neun Milliarden US-Dollar Umsatz ein Rekordergebnis und steigerte die EBITDA-Marge auf 22,2 Prozent. 

    Cybersicherheit ist die dritte Megatrend dieser Art. Der globale Markt für Cybersecurity-Lösungen wurde 2025 auf 255 Milliarden US-Dollar beziffert – bis 2031 soll er auf knapp 580 Milliarden US-Dollar anwachsen. CrowdStrike und Palo Alto Networks gelten als die Platzhirsche, allein in Deutschland lagen die durch Netzkriminalität verursachten Schäden 2024 bei 267 Milliarden Euro – ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch auch hier: CrowdStrike verzeichnete 2024 nach einem globalen IT-Ausfall massive Kosten und musste Kunden mit Rabatten bei der Stange halten. 

    Megatrend-Investments klingen logisch und erfolgversprechend – ein Megatrend kann sehr aussichtsreich sein, bedeutet aber nicht automatisch, dass ein daran geknüpftes Geschäftsmodell funktioniert. Der Trend ist kein Freifahrtschein. Regulierung, Wettbewerb, operative Risiken und Bewertungsniveaus entscheiden – nicht die Demografie. Wer in "unaufhaltsame Trends" investiert, sollte vor allem eines mitbringen: den Blick fürs Detail.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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