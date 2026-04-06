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    WDH/Aktien New York Ausblick

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    Wenig verändert - Irankrieg belastet weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes starten nach Osterwochenende kaum verändert
    • Irankrieg und Drohungen halten Anleger zurück
    • Arbeitsmarkt +178000 Stellen dämpft Zinserwartung
    WDH/Aktien New York Ausblick - Wenig verändert - Irankrieg belastet weiter
    Foto: John Minchillo - dpa

    (ausgefallener Teil der Überschrift ergänzt)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende wenig verändert in den Handel starten. Der Future auf den Dow Jones Industrial lag eine knappe Stunde vor Handelsbeginn leicht im Minus. Der Future auf den Nasdaq 100 notierte hingegen etwas höher. In Europa läuft das Geschäft erst am Dienstag wieder an, das Handelsvolumen dürfte daher niedriger als üblich sein.

    Zahlreiche Meldungen zum Irankrieg mit zum Teil widersprüchlichen Inhalten sorgen weiterhin für Zurückhaltung der Anleger. Am Wochenende hatten sich US-Präsident Donald Trump und Teheran mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen überzogen. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Eine Annäherung, insbesondere für die Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus, scheint aber weit entfernt.

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    Auf den am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht kann der Markt erst jetzt reagieren. Dieser war überraschend robust ausgefallen. Außerhalb der Landwirtschaft stieg die Zahl der Stellen um 178.000. Nach dem Streik im Gesundheitswesen von mehr als 30.000 Angestellten und dem schweren Winterwetter im Februar hatten Experten zwar mit einer Gegenbewegung bei der Stellenentwicklung gerechnet. Sie hatten im Schnitt aber nur 65.000 neue Stellen erwartet.

    Die Experten von ING lobten zwar den kräftigen Stellenaufbau. Dies zeige, dass sich die USA in einer guten Position befänden, dem wirtschaftlichen Gegenwind durch den Konflikt im Nahen Osten zu widerstehen. Allerdings bleibe das Jobwachstum auf eine Handvoll an Branchen begrenzt. Die steigende Unsicherheit und Vorsicht dürften Arbeitgeber von einem beschleunigten Stellenaufbau abhalten.

    Die Arbeitsmarktdaten dämpften die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs dürften die Daten dieses Mal allerdings einen geringeren Einfluss auf die Laune der Anleger haben als üblich. Im Handelsverlauf steht noch die Veröffentlichung des ISM-Dienstleistungsindex an.

    Nachrichten zu Unternehmen gab es nur wenige. Netflix legten vorbörslich nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs ums zwei Prozent zu. Die Experten rechnen damit, dass der Streamingriese starke Ergebnisse vorlegen wird. Das Kursziel hob die Investmentbank von 100 auf 120 US-Dollar./he


    Dow Jones

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 85,56 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +6,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 360,99 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +9,86 %/+56,62 % bedeutet.




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