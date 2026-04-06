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    DataBeyond stellt Asiens größtes unbemanntes KI-Sortierzentrum vor und setzt damit einen neuen Maßstab für die Kreislaufwirtschaft

    TAICHUNG, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- DataBeyond, ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten intelligenten Sortieranlagen, gab kürzlich bekannt, dass sein Vorzeigeprojekt in Taichung, Taiwan – Asiens größte unbemannte intelligente Sortierzentrale für Kunststoffe aller Kategorien – in eine Phase des hocheffizienten Routinebetriebs eingetreten ist. Als erster Meilenstein seiner Art in der Region ermöglicht dieses Projekt die digitale und intelligente Sortierung gemischter Kunststoffe aller Kategorien. Damit ist es ein Schritt nach vorn, was die Verarbeitungskapazitäten für Abfallressourcen in Asien betrifft. Außerdem leistet es mit modernster KI-Technologie einen chinesischen Beitrag zum digitalen Wandel der globalen Kreislaufwirtschaft.

    Die DataBeyond-Anlage in Taichung stellt sich der Herausforderung der Post-Consumer-Recycling-Kunststoffe; ihre vollautomatische Kapazität beträgt täglich 100 Tonnen. Mithilfe des KI-Agenten-Fabrikmanagementsystems arbeitet diese Einrichtung automatisch und ohne Personal – es entfallen 20 Sortierer pro Schicht. Der Materialdurchsatz ist von zwei auf zehn Tonnen pro Stunde gestiegen: Diese Effizienzsteigerung um 500 % bestimmt das Kunststoffrecycling neu als High-Tech-Industriezweig.

    Ein technologischer Vorsprung: das Schließen des Kunststoff-Kunststoff-Kreislaufs. Das Herzstück dieser wettbewerbsstarken Anlage ist die von DataBeyond entwickelte Technologie mit KI und mehreren Sensoren. Mit hyperspektraler 256-Band-Bildverarbeitung und tiefgehendem Lernen identifiziert das System über 17 Materialien und Farben, darunter Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Die Umwandlung komplexer Abfälle in recyceltes Kunstharz in Industriequalität verringert die Abhängigkeit von Rohöl erheblich.

    „DataBeyond ist der Förderung der intelligenten Sortierung weltweit verpflichtet", sagt Mo Zhuoya, CEO von DataBeyond. „Das Projekt in Taichung beweist, dass KI in der Lage ist, den Menschen gefährliche Arbeit abzunehmen. Das macht die Arbeit menschenwürdiger und die Abfälle erhalten ein zweites Leben".

    Führend in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensleitung: Dieses Projekt orientiert sich an den globalen Standards der Technologie für das Gute (Tech for Good) und hat messbare Auswirkungen:

    • Im Umweltbereich: Die tägliche Verarbeitung von 100 Tonnen Kunststoff verringert die Kohlendioxid-Emissionen und die Mikroplastik-Verschmutzung.
    • Soziale Wirkungen: Automatisierte Produktionslinien haben die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erheblich verbessert. Somit stehen sie für die humanistische Sorge der Technologie für das Gute.

    Über DataBeyond
    Das 2018 gegründete Unternehmen DataBeyond konzentriert sich auf künstliche Intelligenz und auf die Fusion von Optik und Elektronik. Weltweit sind Tausende ihrer Anlagen in Betrieb. Mit unserer Hilfe können sich Recycling-Unternehmen jetzt High-End-Geräte leisten – so beschleunigen sie den globalen Übergang zu einer Ära des intelligenten Recyclings.

    Kontakt: 
    YI WU
    marketing@databeyond.com 
    +86 18038378718

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2950179/4_6.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/databeyond-stellt-asiens-groWtes-unbemanntes-ki-sortierzentrum-vor-und-setzt-damit-einen-neuen-maWstab-fur-die-kreislaufwirtschaft-302734688.html





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