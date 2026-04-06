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    Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Vor 100 Jahren starteten die ersten Lufthansaflüge
    • Historische Linienflüge wieder nach Zürich und Köln
    • Boeing und Airbus hoben zum Jubiläum ab BER mit Festakt
    Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor 100 Jahren sind die ersten Maschinen der Lufthansa zu Linienflügen gestartet. Am 6. April 1926 hoben zwei Flugzeuge vom Flughafen Berlin-Tempelhof ab - die eine auf den Weg nach Zürich, die andere nach Köln - am Ostermontag wurde das Jubiläum in Berlin gefeiert. "Geprägt von Pioniergeist und Leidenschaft nahm hier in Berlin alles seinen Anfang", teilte der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, mit.

    Zum Jubiläum sollten zwei Sonderflüge die historischen Routen nach Zürich und Köln nachfliegen - anders als vor einem Jahrhundert müssen die Maschinen heutzutage aber keine Zwischenlandungen mehr einplanen.

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    Eine der beiden Maschinen wurde auf den Namen "Berlin" getauft. Die Boeing 787-9 und ein Airbus A350-900 hoben am Ostermontag vom Hauptstadtflughafen BER ab. Am 15. April ist ein Festakt mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Frankfurt am Main geplant.

    Warum sich Berlins Regierungschef mehr Luftverkehr wünscht

    Luftverkehr verbinde Menschen und Kontinente, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Wenn sich mehr Menschen miteinander verbinden und besser kennen würden, "dann würde es wahrscheinlich weniger Kriege, weniger Tote und weniger Bomben geben", sagte der CDU-Politiker. Deswegen wünsche er sich mehr Luftverkehr.

    Wegner äußerte ebenso den Wunsch, dass Lufthansa das Angebot aus Berlin erweitert und es mehr Flugverbindungen gibt. "Vielleicht nicht nur nach München und Frankfurt." Die seien gut, aber ein paar andere Städte seien für sie Berliner und Berlinerinnen auch wichtig. "Denn ja - der BER ist unser Tor zur Welt."

    Die Fluggesellschaft blickt auf eine lange Geschichte. Die erste Lufthansa wurde im Januar 1926 gegründet, als Deutsche Luft Hansa AG. Mit der Feier zur Gründung ihrer Vorgängerin bekennt sich die heutige Lufthansa zu ihrer vollständigen Geschichte, ohne die dunkle Seiten im Nationalsozialismus zu verschweigen./kil/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 180,6 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 131,07 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +14,83 %/+36,59 % bedeutet.




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