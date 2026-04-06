Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 6. April 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass CEO Nathaniel T. Bradley in diesem Frühjahr auf zwei führenden europäischen Veranstaltungen für Finanzinnovation vielbeachtete Keynote-Vorträge halten wird.

Am 22. April 2026 wird Bradley als Hauptredner und Flagship-Partner bei der CONV3RGENCE London & The Digital Commonwealth Awards 2026 im historischen Mansion House in London fungieren. Einen Monat später, am 21. Mai 2026, wird er als Main Strategic Partner bei der „AssetRush × Zurich 2026“ im Kaufleuten Zürich, dem Flaggschiff-Event von GenTwo („Festival der Finanzinnovation“) auftreten und die Eröffnungsrede sowie einen Hauptvortrag zur Zukunft tokenisierter Vermögenswerte halten.

Diese beiden aufeinanderfolgenden Keynotes in Europa knüpfen an Bradleys bevorstehenden Vortrag auf der XRP Tokyo 2026 am 7. April an, bei dem er die Fähigkeiten der patentierten KI-Technologien von Datavault – Information Data Exchange(IDE), DataValue, DataScore und Data Vault Bank AI Agent-Technologien einem internationalen Publikum präsentieren wird und dabei datengetriebene RWA-Tokenisierungsmöglichkeiten auf dem XRP Ledger hervorhebt.

„Europa ist bereit für den Quantensprung in die RWA-Innovation, und Datavault AI bringt die bahnbrechende Technologie, um dies zu verwirklichen“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. „Von Londons globaler Finanzmacht, die Web 3.0 als neuen Wirtschaftsmotor jenseits ewiger Schuldenmodelle entdeckt, bis hin zu Zürichs Fintech-Zentrum zeigen wir, wie unsere KI-gestützte Plattform tokenisierte, transparente und cybersichere Eigentumsrechte an realen Vermögenswerten ermöglicht. Von strategischen Mineralien und Edelmetallen bis hin zu Immobilien und Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechten – Europa ist reich an Vermögenswerten. Diese Keynotes sind mehr als nur Vorträge – sie sind Sprungbretter für neue Partnerschaften, Kapital und starkes Wachstum auf dem gesamten Kontinent.“