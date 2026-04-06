Getchell Gold Corp. wurde über eine eingereichte Klage bezüglich der Rechte an Bergbaukonzessionen in Fondaway Canyon, Nevada, informiert

Vancouver, BC – 6. April 2026 – Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) gibt ein Update zu den Claim-Absteckungen bekannt, die von NV Minerals Corp. („NV Minerals“), einer in Nevada registrierten Privatgesellschaft, auf Grundstücken durchgeführt wurden, die mit bestimmten bestehenden Claims des Unternehmens im Goldprojekt Fondaway Canyon („Fondaway“ oder „Projekt“) in Nevada zusammenfallen und sich mit diesen überschneiden.

Getchell wurde von seinem US-Anwalt darüber informiert, dass NV Minerals im Churchill County, Nevada, Klage gegen Getchell eingereicht hat. Die Klage enthält Ansprüche auf Feststellung des Eigentumsrechts (Quiet Title) sowie auf eine Feststellungsklage (Declaratory Relief) im Zusammenhang mit Bergbau-Claims und stützt sich dabei auf einen angeblich „vor langer Zeit“ erfolgten Verfall von Claims.

Nach Ansicht von Getchell wurden die Bergbaurechte in Fondaway seit Mitte der 1950er Jahre ununterbrochen von Getchell (und seinen Vorgängern) gehalten und gepflegt, was sich derzeit in dem gültigen und aktiven Status der Claims in den Aufzeichnungen sowohl des Bureau of Land Management der Vereinigten Staaten als auch des Churchill County widerspiegelt.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine entschlossene rechtliche Erwiderung auf die Klage von NV Minerals einzureichen und eine Gegenklage anzustrengen. Die Erwiderung wird derzeit vorbereitet und muss spätestens innerhalb von 21 Tagen nach Zustellung der Klage an das Unternehmen eingereicht werden.

Getchell wird das Projekt wie ursprünglich geplant weiterentwickeln und beabsichtigt, im Jahr 2026 einen umfassenden Betriebsplan bei den zuständigen Aufsichtsbehörden einzureichen, um die Entwicklung in Fondaway voranzutreiben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. März 2026).

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.