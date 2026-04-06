Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.04.2026

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.483,00 USD -1,63 % Platin 1.970,50 USD -0,63 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,63 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.04.26, 17:29 Uhr.