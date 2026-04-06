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    Der Börsen-Tag

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    Dow schwächelt, S&P 500 trotzt: Tech-Werte treiben US-Märkte an

    Dow schwächelt, S&P 500 trotzt dem Trend: Während Standardwerte unter Druck geraten, sorgen wachstumsstarke Titel für Bewegung und höhere Schwankungen an den US-Börsen.

    Der Börsen-Tag - Dow schwächelt, S&P 500 trotzt: Tech-Werte treiben US-Märkte an
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die US-Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der Dow Jones Industrial Average nachgibt, kann der S&P 500 leicht zulegen. Der Dow Jones notiert aktuell bei 46.510,55 Punkten und liegt damit 0,16 Prozent im Minus. Der Leitindex der New Yorker Börse wird damit von leichten Gewinnmitnahmen beziehungsweise einer zurückhaltenden Anlegerstimmung gebremst. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich dagegen behaupten und verzeichnet ein kleines Plus. Er steht derzeit bei 6.581,46 Punkten, was einem Anstieg von 0,10 Prozent entspricht. Damit signalisiert der Index, in dem deutlich mehr und auch wachstumsstärkere Unternehmen vertreten sind, eine etwas robustere Marktstimmung als der traditionell stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones. Insgesamt deutet die Entwicklung darauf hin, dass Anleger selektiv vorgehen: Während klassische Blue Chips im Dow leicht unter Druck stehen, finden sich im breiten Markt des S&P 500 noch genügend Titel, die für Kursgewinne sorgen.

    Dow Jones: Top- und Flopwerte im Vergleich

    Apple (+1,90 %), UnitedHealth Group (+1,68 %) und Boeing (+1,31 %) führten die Gewinnerliste an, während Salesforce (-1,14 %), Amgen (-1,19 %) und IBM (-1,31 %) die Verlierer stellten. Der Durchschnitt der Topwerte liegt bei rund +1,63 %, der der Flopwerte bei etwa -1,21 % — die durchschnittlichen Gewinne übersteigen damit die durchschnittlichen Verluste um 0,42 Prozentpunkte in absoluten Zahlen. Das stärkste Einzelhoch war Apple mit +1,90 %, das größte Minus IBM mit -1,31 %; die Spannweite reicht somit 3,21 Prozentpunkte.

    S&P 500: Top- und Flopwerte im Vergleich

    Seagate Technology Holdings (+5,94 %), AppLovin Registered (A) (+4,69 %) und Monolithic Power Systems (+4,66 %) gehörten zu den Spitzenreitern, dagegen sackten Super Micro Computer (-2,99 %), Akamai Technologies (-3,13 %) und Albemarle (-3,39 %) ab. Die durchschnittlichen Spitzenwerte betragen rund +5,10 %, die durchschnittlichen Rückgänge etwa -3,17 % — die Tops liegen damit im Mittel um 1,93 Prozentpunkte oberhalb der durchschnittlichen Verluste (betragsmäßig). Das größte Plus verzeichnete Seagate mit +5,94 %, das größte Minus Albemarle mit -3,39 %; die Spannweite beträgt 9,33 Prozentpunkte.

    Vergleich zwischen Dow Jones und S&P 500

    Die S&P-Topwerte zeigen deutlich stärkere Bewegungen als die Dow-Jones-Topwerte (Spitzenwert 5,94 % vs. 1,90 %), und auch die Flopbewegungen im S&P sind größer als im Dow (tiefster Wert -3,39 % vs. -1,31 %). Insgesamt weist der S&P 500 damit eine höhere Volatilität der Top- und Flopwerte auf als der Dow Jones.


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