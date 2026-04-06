Neue Friedenshoffnungen? Nach dem Iran-Krieg ist vor der Quartalssaison!

Mittwoch, 08. April: Delta Air Lines

Die Aktien von Luftfahrtgesellschaften gehörten in den vergangenen Jahren zu den Börsengewinnern. Niedrige Kerosinpreise trafen auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flugreisen. Das hat vor allem den Anlegerinnen und Anlegern von US-Airlines hohe Investmenterträge beschert.

Der Ausbruch des Iran-Krieges trifft die Branche jetzt von gleich mehreren Seiten. Einerseits sind die Preise für Flugbenzin, einem der größten Kostenpunkte bei Fluggesellschaften, sprunghaft angestiegen. Andererseits könnten die stark gestiegenen Energiepreise die Inflation erneut anfachen und damit die Lebenshaltungskostenkrise weiter schärfen. Dieser könnte auch die bis zuletzt resiliente Tourismusbranche treffen, während der Nahost-Konflikt für veränderte Flugrouten und Unsicherheit unter Passagieren sorgt. Als erste US-Airline der neu beginnenden Quartalssaison wird am Mittwoch Delta Air Lines eine Einschätzung zur schwierigen Gesamtlage abgeben müssen, nachdem die Aktie zuletzt zeitweise in Turbulenzen mit Verlusten von über 20 Prozent geraten war.

Im abgelaufenen Quartal dürfte die nach eigenen Angaben pünktlichste Airline der Welt noch einmal ein starkes Geschäft verzeichnet haben. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 5,8 Prozent auf 14,86 Milliarden US-Dollar gerechnet. Da der Ölpreis und mit ihm die Kerosinpreise vor dem Iran-Krieg auf einem Mehrjahrestief notiert hatten, dürfte die Profitabilität gestiegen sein. Deshalb erwartet die Wall Street einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 0,61 US-Dollar pro Aktie nach 0,46 US-Dollar im Jahr zuvor.

Am Optionsmarkt rechnen Händlerinnen und Händler mit einer nach den Zahlen schwachen Kursreaktion. 61,5 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Put-Seite, während der Call-Anteil bei nur 38,5 Prozent liegt. Für die Aktie ist gegenwärtig eine Bewegung um bis zu 8,8 Prozent eingepreist.

Mittwoch, 08. April: Applied Digital

Rechenzentren für KI-Anwendungen ziehen gegenwärtig Investorengelder in Billionenhöhe auf sich. In den kommenden Jahren wird ein gewaltiger Anstieg der benötigten Rechenleistung erwartet. Das hat neben den großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Alphabet und Microsoft auch kleineren Wettbewerbern, sogenannten Neoclouds, eine Geschäftsperspektive eröffnet. Gleichzeitig sind diese auf viel Fremdkapital angewiesen, da sie sich nicht wie die großen Tech-Unternehmen auf eigene Cashflows in Milliardenhöhe stützen können. Diese Abhängigkeit wird von immer mehr Investoren als gewaltiges Risiko erwachtet, was das Sentiment gegenüber den Aktien von Applied Digital, CoreWeave und Nebius trotz milliardenschwerer Deals mit großen Kunden spürbar abgekühlt hat.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist Applied Digital, dessen Aktie in den vergangenen 12 Monaten zwar 300 Prozent an Wert gewonnen hat, wo die Verluste gegenüber dem 52-Wochen-Hoch aber bereits über 40 Prozent betragen. Die Gesamtverschuldung von 2,6 Milliarden US-Dollar ist im Zusammenhang mit den zuletzt stark gestiegenen Realzinsen eine gewaltige Hypothek für das Unternehmen, das den Beweis seiner Profitabilität bislang schuldig geblieben ist.

Die dürfte auch im vergangenen Quartal nicht erreicht worden sein. Zwar wird am Markt mit einem Umsatzanstieg von 48,3 Prozent auf 78,5 Millionen US-Dollar gerechnet, doch die Verluste dürften gegenüber dem Vorjahresquartal von 0,16 auf 0,21 US-Dollar je Anteil gestiegen sind. Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Analystinnen und Analysten sogar mit noch höheren Verlusten als im laufenden. Wenn Applied Digital neben starken Zahlen nicht auch einen nachvollziehbaren Pfad zu nachhaltigem Wachstum präsentiert, könnte sich der Abwärtsdruck der Aktie verschärfen.

Am Optionsmarkt ist davon auf den ersten Blick wenig zu erkennen. Applied Digital ist vor allem eine von Privatanlegerinnen und -anlegern nachgefragte Aktie, weswegen die Optionskette stark zugunsten von Call-Optionen verschoben ist. Für den Verfall am kommenden Freitag liegt der Call-Anteil bei 66,7 Prozent. Die implizierte Kursreaktion von 17,6 Prozent demonstriert jedoch eine große Ungewissheit.

Mittwoch, 08. April: Constellation Brands

Hinter Constellation Brands verbirgt sich nicht nur einer der größten Spirituosenhersteller der Welt mit bekannten Marken wie Corona (Bier) und Casa Noble (Tequila), sondern auch ein Verlierer der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Auf der einen Seite sorgen die Importzölle für höhere Input-Preise, auf der anderen Seite kämpft das Unternehmen mit Absatzschwierigkeiten im internationalen Geschäft, da Kundinnen und Kunden US-Marken meiden und große Abnehmer wie die staatliche Spirituosenkette LCBO in Kanada US-Produkte zum Teil vollständig ausgelistet haben.

Das hat zu einer Stagnation des in den Vorjahren soliden Umsatz- und Gewinnwachstums beigetragen und zwischenzeitlich zu einer Halbierung der Anteile geführt., die auch im Portfolio der von Warren Buffett gegründeten Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway zu finden sind (Positionswert rund 2 Milliarden US-Dollar). Zwar konnte sich die Aktie in den vergangenen Monaten erholen und profitierte hierfür auch von einer zusammengeschmolzenen Unternehmensbewertung, doch gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegen die Verluste noch immer bei knapp 20 Prozent.

Um weiterhin vom überschaubaren KGVe 2026 von 13,0 und einer attraktiven Dividendenrendite von 2,7 Prozent als Kaufgründe profitieren zu können, muss das Unternehmen wenigstens die Stabilisierung seiner Geschäfte in einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld unter Beweis stellen. Von Analystinnen und Analysten ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar (-13,0 Prozent) sowie ein Ertrag von 1,71 US-Dollar je Anteil gefordert.

Am Optionsmarkt liegt vor den Zahlen eine bemerkenswerte Ausgangslage vor. 92,6 Prozent aller am Freitag auslaufenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite, während der Put-Anteil gerade mal 7,4 Prozent beträgt. Bei der Aktie muss mit einer Kursreaktion von bis zu 5,8 Prozent gerechnet werden.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS erw. Umatz erw. Kursbew. Börsenwert Levi Strauss Di., 07.04. Nachbörse 0,37 $ 1,65 Mrd. $ ± 9,5 % 7,4 Mrd. $ RPM Intl. Mi., 08.04. Vorbörse 0,35 $ 1,55 Mrd. $ ± 6,4 % 12,9 Mrd. $ PriceSmart Mi., 08.04. Nachbörse 1,51 $ 1,45 Mrd. $ ± 7,7 % 4,7 Mrd. $ WD-40 Do., 09.04. Nachbörse 1,43 $ 154,9 Mio. $ ± 8,7 % 2,8 Mrd. $ BlackBerry Do., 09.04. Vorbörse 0,04 $ 144,6 Mio. $ ± 9,7 % 2,0 Mrd. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Donnerstag, 02. April, 14:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion