Es gibt Momente am Rohstoffmarkt, in denen sich mehrere mächtige Kräfte gleichzeitig ausrichten – und genau in einem solchen Moment befinden wir uns heute. Der Goldpreis hat zuletzt die symbolische Marke von 5.000 US-Dollar je Unze überschritten - und ist nach einem Rücksetzer wieder auf dem Weg nach oben - Silber hat im Januar 2026 sein Allzeithoch bei über 121 US-Dollar markiert, und Kupfer steht im Mittelpunkt eines strukturellen Nachfragebooms, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Mitten in diesem perfekten Sturm sitzt ein kleines, aber hochkonzentriertes Unternehmen: ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) .

Der Rohstoffsektor steht vor einem der spannendsten Zyklen der letzten Jahrzehnte – und mittendrin positioniert sich ein noch weitgehend unentdeckter Player: ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) . Mit einem klaren Fokus auf Gold, Silber und Kupfer in den weltweit sichersten Bergbauregionen verfolgt das Unternehmen eine Strategie, die bei erfolgreichen Juniors immer wieder zu massiven Neubewertungen geführt hat: hochgradige historische Projekte mit modernem Exploration-Ansatz neu erschließen.

Makro-Setup: Gold, Silber und Kupfer im perfekten Sturm

Die Rahmenbedingungen könnten kaum besser sein:

GOLD bleibt im langfristigen Aufwärtstrend, getrieben durch geopolitische Unsicherheiten und massive Staatsverschuldung



KUPFER erlebt durch Elektrifizierung, Infrastrukturprogramme und insbesondere den KI-Boom eine strukturelle Nachfrageexplosion



SILBER profitiert gleich doppelt: Solarindustrie (Photovoltaik)+ zunehmender Einsatz in Elektronik und Rechenzentren

Gleichzeitig trifft diese Nachfrage auf Angebotsengpässe, Exportbeschränkungen und strukturelle Defizite.

Das Ergebnis: Große Produzenten brauchen dringend neue Projekte – und genau hier kommen Explorer wie Advanced Gold Exploration ins Spiel.

AUEX ist kein Explorationsunternehmen wie jedes andere. Es ist ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio aus drei historisch verifizierten, geologisch herausragenden Projekten in zwei der bergbaufreundlichsten und politisch stabilsten Jurisdiktionen der Welt: Ontario, Kanada und Nevada, USA. Das Management um CEO Arndt Roehlig hat nicht einfach Claims gesteckt – es hat Projekte mit echtem Entdeckungspotenzial ausgewählt, die von den richtigen Rohstoffen in der richtigen Zeit in der richtigen Region profitieren.

Warum Junior-Explorer die größten Gewinner sind

Vor allem Junior-Explorer & Small Caps aus dem Goldbereich bieten für Anleger hier die größten Chancen: Hier finden Sie ein 10-faches Potential, aber auch eine hohe Volatilität.

Die Aktie von ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) ist derzeit eine der spannendsten Chancen am Markt und ein absolutes Highlight für jeden Investor, der von der aktuellen Goldpreis-Rallye maximal profitieren möchte! Mit einem Goldpreis, der bereits die magische Marke von über 5.000 USD je Unze durchbrochen hat, und nach einem Rücksetzer seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat steht das gelbe Edelmetall so stark im Fokus wie selten zuvor – und AUEX ist perfekt positioniert, um dieses Momentum in beeindruckende Kursgewinne umzuwandeln. Hier sind die Gründe, warum Sie JETZT zuschlagen sollten:





Zusammenfassung der HIGHLIGHTS

🔷 Silber nahe Allzeithoch – strukturelles 6-jähriges Angebotsdefizit, KI/Solar/EV treiben Nachfrage



🔷 Gold wieder unterwegs in Richtung 5.000 USD/Unze – geopolitischer Rückenwind, Notenbankkäufe, Inflationsschutz

🔷 Kupfer-Megatrend durch Elektrifizierung und KI-Infrastruktur – Buck Lake mit 4,59% Kupfer – Bohrungen laufen nun bald wieder an!

🔷 Silver Belle: High-Grade Grade CRD in Nevada – 1.611 g/t Silber historisch, nie gebohrt. umgeben von Millionen-Unzen-Projekten namhafter Konzerne.

🔷 Doyle: Hemlo-ähnliches Goldsystem in Ontario – 49,8 g/t Gold historisch dokumentiert

🔷 Erstklassige Jurisdiktionen: Ontario & Nevada – politisch stabil, bergbaufreundlich

🔷 Extrem schlanke Kapitalstruktur: Weniger als 24 Mio. Aktien ausstehend – maximaler Hebel auf gute News

🔷 Ca. 40% aller Aktien bei Insidern und nahestehenden Personen – Managementinteressen auf einer Linie mit den Aktionären

🔷 Weltklasse-Management mit über 50 Jahren kombinierter Branchenerfahrung

Wie können wir also damit Geld verdienen?

Unserer Meinung nach ist der beste Weg, um am Aufwärtstrend von Gold, Silber und Kupfer teilzuhaben, eine Mischung aus großen Produzenten und hochwertigen Small Caps wie ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV).



- Große Unternehmen: Die großen Namen wie Barrick Mining und Newmont bieten Stabilität, solide Dividenden und eine Hebelwirkung auf höhere Goldpreise. Dies sind die "sicheren" Werte, wenn Sie sich ohne wilde Schwankungen engagieren wollen.

- Mittelgroße und kleine Unternehmen: Wenn Sie auf der Suche nach einem höheren Risiko und einer höheren Rendite sind, werden die mittelgroßen Goldminenunternehmen für Sie interessant. Unternehmen wie Agnico Eagle, Kinross Gold oder Yamana Gold bieten mehr Potential als die großen Minengesellschaften, verfügen aber dennoch über eine starke etablierte Produktion.

- Explorers & Small Caps: Hier finden Sie ein 10-faches Potential, aber auch eine hohe Volatilität. Wenn Gold die 5.000 $-Marke überschreitet, werden diese Unternehmen als erste und am stärksten betroffen sein.

Hier kommen dann Unternehmen wie ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) ins Spiel, die 3 erstklassige Projekte mit werthaltiger Vergangenheit, extrem hohen Gold, Kupfer und Silbergehalten sowie ein Weltklasse-Management Team besitzen.



Junior Goldaktien wie AUEX sind der Antrieb für Wachstum im Rohstoffsektor. Das sind die Unternehmen welche neue Rohstoffvorkommen entdecken und danach oftmals für einen hohen Aufpreis von den großen Produzenten übernommen werden. Diese Unternehmen bieten Anlegern Zugang zu einem wahnsinnigen Gewinnpotential.

Frühe Investoren profitieren von teils enormen Kurssteigerungen, sobald neue Goldvorkommen entdeckt oder Projekte von großen Minenkonzernen übernommen werden. Beides ist bei dieser heute vorgestellten Aktie möglich!

ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) ist ein aufstrebendes und extrem agiles Bergbauexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Gold, Kupfer und Silber in politisch extrem stabilen und bergbaufreundlichen Regionen. Die aktuelle Explorationspipeline umfasst drei separate Projektgebiete, davon zwei in Ontario, Kanada und ein extrem interessantes hochgradiges Silber und CRD Projekt in Nevada, USA.

Was AUEX besonders macht: Das Unternehmen operiert mit einer extrem schlanken Kapitalstruktur – nur knapp 23,5 Mio. ausstehende Aktien – was jeden Bohrerfolg, jede positive Meldung, jeden Kursimpuls erheblich verstärkt. Während große Produzenten wie Barrick Gold oder Newmont Stabilität bieten, können Junior-Explorer wie AUEX bei entsprechenden Entdeckungen Vervielfacher-Renditen erzielen. Das ist die klare, mathematische Realität bei Small Caps in einem Bullmarkt für Edelmetalle.

Drei Projekte – zwei Top-Jurisdiktionen

Ein zentraler Investment-Case ist die geografische Positionierung:

Ontario (Kanada) → eine der sichersten und investorenfreundlichsten Bergbauregionen weltweit



Nevada (USA) → Tier-1-Jurisdiktion mit einigen der größten Gold- und Silberminen der Welt

Diese Kombination reduziert politische Risiken erheblich – ein entscheidender Faktor im Vergleich zu vielen Explorern in Afrika oder Südamerika.

Das Produzenten-Dilemma: Warum Junior-Explorer so wertvoll sind

Große Goldproduzenten wie Barrick, Newmont oder Agnico Eagle stehen vor einem existenziellen Problem: Ihre bestehenden Minen erschöpfen sich, die Reserven schrumpfen, und neue Funde in erstklassigen Jurisdiktionen werden immer seltener. Gleichzeitig sind Genehmigungsverfahren in vielen Teilen der Welt langwierig und politisch unsicher geworden. Die Lösung? Übernahmen.

Historisch wurden die bedeutendsten Goldentdeckungen nicht von den großen Produzenten selbst gemacht – sondern von kleinen Junior-Explorern, die dann von den Großen zu erheblichen Aufpreisen übernommen wurden. Wer früh dabei ist, profitiert exponentiell. ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) operiert in genau jenen Regionen – Ontario und Nevada – die für Konzerne wie Barrick und Newmont historisch besonders attraktiv sind.



Silber: Das strategischste Metall unserer Zeit

Während Gold die Schlagzeilen dominiert, entwickelt sich Silber zum möglicherweise interessanteren Investment der Dekade. In etwas mehr als einem Jahr hat sich der Silberpreis mehr als verdreifacht – von rund 30 US-Dollar Ende 2024 auf über 96 US-Dollar im Januar 2026. Dahinter steckt kein spekulativer Exzess, sondern eine handfeste strukturelle Knappheit, die sich durch mehrere gleichzeitige Megatrends erklärt.

Sechs Jahre Angebotsdefizit – ohne Ende

Der Silbermarkt befindet sich laut dem renommierten Silver Institute im sechsten Jahr in Folge in einem strukturellen Angebotsdefizit. Das kumulierte Fehlvolumen seit 2021 nähert sich einer Milliarde Unzen – das entspricht in etwa einer kompletten Jahresfördermenge. Die Lagerstände sind auf Mehrjahrestiefs gefallen. Physisches Silber wird in einigen Regionen mit erheblichen Aufgeldern gehandelt. An der Shanghai Gold Exchange wurden Aufgelder von bis zu 15 Dollar über dem Weltmarktpreis beobachtet, in Japan sogar Prämien von bis zu 60 Prozent. Die Knappheit ist real – und sie wird sich strukturell nicht schnell auflösen, da rund 70 bis 80 Prozent des weltweiten Silbers als Nebenprodukt des Kupfer-, Blei-, Zink- oder Goldabbaus anfallen und damit nicht kurzfristig skalierbar ist.

Der KI-Boom als Silber-Turbo

Ein neuer, gewaltiger Nachfragezweig hat den Silbermarkt in den letzten Jahren erreicht: die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Rechenzentren, die die Grundlage für KI-Modelle bilden, verbrauchen immense Mengen an Strom und erfordern massivste Hardware-Investitionen. Silber ist unverzichtbar in Hochleistungs-Leiterplatten, Steckverbindern, Kontakten und Energieverteilungskomponenten. Die weltweite IT-Leistungskapazität ist laut Silver Institute von 0,93 Gigawatt im Jahr 2000 auf nahezu 50 Gigawatt im Jahr 2025 gestiegen – ein Faktor von mehr als 50. Und das Wachstum beschleunigt sich.

Solar, Elektromobilität und Exportrestriktionen

Die Photovoltaik-Industrie absorbiert bereits rund 29 Prozent der gesamten jährlichen Silbernachfrage. Die Europäische Union allein hat das Ziel, bis 2030 eine installierte Solarkapazität von mindestens 700 Gigawatt zu erreichen. Elektrofahrzeuge benötigen im Schnitt 67 bis 79 Prozent mehr Silber als herkömmliche Verbrenner. Und als wäre das nicht genug, hat China – der weltgrößte Silberproduzent und -verarbeiter – seit dem 1. Januar 2026 verschärfte Exportbeschränkungen eingeführt, die schätzungsweise 60 bis 70 Prozent des globalen Angebots an raffiniertem Silber betreffen. Das Ergebnis: Ein ohnehin angespannter Markt wurde noch weiter verschnürt. Die fundamentale Ausgangslage für ein Unternehmen mit einem hochgradigen Silber-CRD-Projekt in Nevada könnte kaum besser sein.

🤖 KI UND RECHENZENTREN

Massiver Silberbedarf in Servern, Kontakten und Energieverteilung. IT-Kapazität ver-53-facht seit 2000.





☀️ SOLARENERGIE

29% der Weltjahresproduktion für PV. EU-Ziel: 700 GW bis 2030. Strukturell unersetzlich.



⚡ELEKTROMOBILITÄT

Elektrische Fahrzeuge brauchen bis zu 79% mehr Silber als Verbrenner. Globaler Hochlauf unaufhaltsam.



🚫 CHINA EXPORTBESCHRÄNKUNGEN

Seit Jan. 2026 verschärfte Lizenzen: 60–70% des weltweiten Angebots betroffen.

Quelle: eigene Recherche und Erstellung

Kupfer: Das Metall, auf dem die digitale Welt gebaut wird

Kupfer ist das unverzichtbare Metall der Elektrifizierung. Es leitet den Strom in Solarpaneelen, Windturbinen, Elektrofahrzeugen, Batteriespeichern und – entscheidend – in der gesamten Infrastruktur, die den KI-Boom trägt. Rechenzentren für künstliche Intelligenz benötigen Unmengen an Kupfer: für Verkabelung, Kühlsysteme, Transformatoren und Schaltanlagen. Goldman Sachs und andere führende Investmentbanken sehen den strukturellen Kupfermangel als eine der drängendsten Rohstoffherausforderungen der kommenden Jahrzehnte.

Das Angebot reagiert träge – neue Kupferminen brauchen zehn bis fünfzehn Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Bereits bekannte hochgradige Kupfervorkommen werden damit zum strategischen Vermögenswert. Genau deshalb ist das Buck Lake VMS-Projekt von AUEX in Ontario so bedeutsam: Es liefert Kupfergehalte von bis zu 4,59% über 3,1 Meter – das sind Kupfergehalte, wie sie nur die allerbesten Projekte weltweit aufweisen.

Standortvorteil - Ontario & Nevada: Bergbau, wie er sein sollte

In einer Welt, in der Jurisdiktionsrisiken immer mehr über den Wert eines Bergbauprojekts entscheiden, hat AUEX einen entscheidenden Vorteil: Alle drei Projekte liegen in Regionen, die global als Maßstab für stabile, bergbaufreundliche Politik gelten.

Ontario – Das Herzstück des kanadischen Bergbaus

Ontario beheimatet einige der legendärsten Goldminen der Welt. In der Batchawana Greenstone Belt, wo sowohl das Doyle- als auch das Buck Lake-Projekt von AUEX liegen, wurde das weltberühmte Hemlo-Goldvorkommen entdeckt – mit mehr als 21 Millionen Unzen Gold eine der bedeutendsten Entdeckungen der Bergbaugeschichte Nordamerikas. Ontario bietet ein modernes, transparentes Genehmigungssystem, erstklassige Infrastruktur, gut ausgebildete Bergbaufachkräfte und eine politische Stabilität, die von Investoren weltweit geschätzt wird. Der Provinzrahmen schützt Eigentumsrechte und bietet klare Explorationsregeln – was für Junior-Explorer eine unschätzbar wertvolle Grundlage darstellt.

Nevada, USA – Der Goldene Staat der Rohstoffe

Nevada gilt in der Bergbaubranche als das vielleicht attraktivste Bergbaurevier der Welt. Der US-Bundesstaat rangiert regelmäßig unter den Top-Jurisdiktionen im Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies. Mit dem Carlin Trend, dem Battle Mountain–Eureka Belt und dem Northern Nevada Rift beheimatet Nevada eine Konzentration von Weltklasse-Lagerstätten, die ihresgleichen sucht: Barrick Minings Goldstrike (über 45 Millionen Unzen historisch), der Cortez-Komplex, Newmonts Betriebe und viele weitere. Dass in diesem Umfeld noch unentdeckte oder schlecht erkundete Projekte existieren, macht Nevada zum bevorzugten Jagdrevier für kluge Junior-Explorer.

Quelle: Advanced Gold Exploration – Das Silver Belle Projekt umgeben von riesigen Gold- und Silbervorkommen

AUEX hat mit dem Silver Belle-Projekt in Eureka County, Nevada, genau einen solchen weißen Fleck auf der Karte besetzt – mitten auf dem Weltklasse Eureka–Battle Mountain Mineralgürtel, umgeben von Millionen-Unzen-Projekten namhafter Konzerne.



Warum diese zwei Jurisdiktionen so wertvoll sind

✅ Rechtssicherheit und stabiler Schutz von Eigentumsrechten

✅ Effiziente, transparente Genehmigungsverfahren

✅ Erstklassige Infrastruktur und gut ausgebildete Fachkräfte

✅ Unmittelbare Nachbarschaft zu bekannten Weltklasse-Lagerstätten

✅ Strategisch attraktiv für Übernahmen durch globale Majors

✅ Politisch unveränderlich stabil – kein Expropriationsrisiko

Ein Portfolio mit drei hochwertigen Projekten

Was ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) von vielen Junior-Explorern unterscheidet, ist nicht ein einzelnes Projekt – sondern die Kombination aus drei verschiedenen, sich ergänzenden Projekten, die jeweils ein anderes Metall, einen anderen Depositionstyp und eine andere Aufwärtschance bedienen. Das reduziert das Klumpenrisiko erheblich und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Projekt den entscheidenden Durchbruch liefert.

Silver Belle – Die schlafende Silbergiganten-Chance



1.611 g/t Silber historisch · High-Grade CRD-System · Nie gebohrt



Am 27. Februar 2026 meldete Advanced Gold Exploration den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Silver Belle Nevada Projekt in Eureka County, Nevada – und diese Meldung verdient mehr Aufmerksamkeit, als sie beim ersten Lesen vermuten lässt. Silver Belle ist keine vage Hoffnung. Es ist ein historisch belegtes, hochgradiges Silber-Polydemetallprojekt im Diamond District von Eureka County mit dokumentierter historischem Abbau und unverkennbarer CRD-Mineralisierung.

Ursprünglich in den 1930er Jahren abgebaut, umfasst die Mine einen Schacht, mehrere Stollen, Querschläge und rund 150 Meter unterirdische Grubenbauten, die direkt auf einem mineralisierten strukturell-stratigraphischen Korridor aufgefahren wurden. Aus einem sogenannten Schmelzprotokoll vom Juli 1937 – 21 Short Tons direkt an den ASARCO-Schmelzer in Salt Lake City – sind die außergewöhnlich hohen Silbergehalte von 1.611 g/t Silber (47 oz/t), begleitet von 37% Blei, 10% Zink, 1% Kupfer und 0,3% Antimon dokumentiert. Das ist keine Handprobe, kein Ausreißer – das waren die damaligen Gehalte des abgebauten Erzes. Quelle ist: The USGS MRDS deposit record (M232256).



Quelle: Advanced Gold Exploration – Erzgehalte aus einer Produktion des Jahres 1937

Das Entscheidende: Diese Werte stammen aus dem oxidierten Deckgebirge des Systems. Die tieferen, sulfidreichen, heißtemperierten CRD-Kernanteile wurden nie erreicht, nie gebohrt, nie mit moderner Geophysik untersucht. Die Bergleute der 1930er hatten weder die Technologie noch das Kapital, um tiefer zu gehen. AUEX hat nun beides.

Das gesamte 2.000-Acre-Claim-Block (ca. 810ha) mit 100 Einzelclaims liegt auf dem Weltklasse Eureka–Battle Mountain Gesteinsgürtel. Im 100-Kilometer-Radius befinden sich einige der bedeutendsten Lagerstätten der Welt: der Cortez-Komplex (Barrick/Newmont, über 30 Mio. Unzen Gold), das Goldstrike-Distrikt (Barrick, über 45 Mio. Unzen Gold), der Ruby Hill CRD-Komplex (i-80 Gold, ~6,5 Mio. Unzen Gold + 104 Mio. Unzen Silber) und das Round Mountain Epithermalsystem (Barrick/Newmont, über 15 Mio. Unzen Gold). Silver Belle liegt mitten zwischen diesen Giganten – und ist geologisch mit dem Ruby Hill CRD-System direkt vergleichbar.

Quelle: Advanced Gold Exploration – Das Silver Belle Projekt in Nevada

Das CRD-System (Carbonate Replacement Deposit) ist einer der wirtschaftlichsten Lagerstattentypen der Welt. CRD-Systeme erzeugen lange, vertikal ausgedehnte hochgradige Erzstöcke und können trotz kleinem Oberflächenfootprint sehr hohe Unzenzahlen beherbergen. Die Geologie von Silver Belle – ein reaktiver Kalk-Quarzit-Kontakt, intensiv silizifiziert, durchschnitten von Nord-Süd-Strukturen mit 60° West-Einfallen – entspricht exakt dem architektonischen Rahmen, in dem intrusive-getriebene hydrothermale Fluide hochgradige Karbonataustauschkörper und Adersysteme bilden. Das Metallspektrum (argentiferes Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit, Stibnit plus Oxidkappen) ist der klassische CRD-Randzonenfinger. Geologen sprechen von Charakteristika, die mit Lagerstätten kompatibel sind, die global 100–500 Millionen Unzen Silber-Äquivalent (AgEq) erreichen.

Silver Belle ist ein past-producing, Bonanza-Grade, CRD-ausgerichtetes Silbersystem, dessen wahres Potenzial und Tiefenausdehnung vollständig ungetestet sind. Kein modernes Bohrloch. Keine Geophysik. Keine Geochemie über die 1930er Grubenbauten hinaus. Das ist in Nevada 2026 eine Seltenheit – und genau deshalb eine der spannendsten Chancen im Junior-Bereich.

Quelle: Advanced Gold Exploration – Claims des Silver Belle Projekts

Per Pressemeldung vom 25. März hat das Unternehmen ProDeMin, ein spezialisiertes geologisches Beratungsunternehmen unter der Leitung von Dr. Craig Gibson, beauftragt, das Explorationsprogramm der Phase 1 zu leiten. Dr. Gibson wird gemäß den Standards der NI 43-101 als qualifizierte Person für das Projekt fungieren.

Das Programm der Phase 1 soll Mitte bis Ende April 2026 beginnen und umfasst:

Geologische Kartierung: Drei Wochen detaillierte Feldkartierung, die den Claim-Block und die umliegenden Gebiete abdeckt.

Systematische Probenahme: Entnahme von 50 bis 100 Gesteins- und Bodenproben für geochemische Analysen.

Fortschrittliche Feldtechnik: Einsatz von tragbaren RFA-Messgeräten sowie von Drohnen aufgenommene Orthofotos und Videos.

Datenerfassung: Integration aller neuen Felddaten in eine umfassende GIS-Datenbank.

Nach Abschluss der Feldarbeiten und Erhalt der Untersuchungsergebnisse wird ProDeMin den technischen Bericht erstellen, der eine gründliche Überprüfung der historischen Explorationsdaten, eine detaillierte geologische Beschreibung von Silver Belle sowie Empfehlungen für zukünftige Bohrungen und die Ressourcendefinition enthalten wird.



Quelle: Advanced Gold Exploration – Bodenprobe vom Silver Belle Projekt



„Die Fertigstellung unserer Unternehmensstruktur in Nevada und die Beauftragung eines Teams vom Kaliber von ProDeMin sind wesentliche Schritte in unserer Strategie für 2026“,



sagte Arndt Roehlig, President und CEO.



„Dr. Gibsons umfassende Expertise im Bereich hochgradiger Mineralisierungen wird von unschätzbarem Wert sein, während wir die Daten zu Silver Belle modernisieren und auf eine konforme technische Grundlage für das Projekt hinarbeiten.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass der technische Bericht etwa zwei Monate nach Beginn des Programms vorliegen wird.

Doyle Projekt – Der Hemlo-Klon im Norden Ontarios

Bis zu 49,8 g/t Gold historisch · Hemlo-Stil · 3.900 Hektar

Das Doyle-Projekt liegt in der Batchawana Greenstone Belt in Nordonatario – rund 20 Kilometer vom weltberühmten Hemlo-Goldlager entfernt (mehr als 21 Millionen Unzen Gold). Geologisch ist die Ähnlichkeit verblüffend: Archäisches Grundgebirge, orogenes Goldadersystem, Quarzadern in felsischem Tuff, typische Goldgehalte von 10–50 g/t. Die historischen Bohrprogramme zwischen 1990 und 1995 umfassten insgesamt 8.053 m in 37 Bohrlöchern und lieferten hochgradige Abschnitte, darunter 49,58 g/t Gold auf 1 m und 17,49 g/t Gold auf 1 m. Diese Ergebnisse, in Verbindung mit neueren geophysikalischen Untersuchungen, untermauern das Potenzial des Grundstücks als Analogie zur Lagerstätte Hemlo.

Jüngste Oberflächenbegehungen im Jahr 2024 fanden Gesteinsproben mit bis zu 13,2 g/t Gold und sichtbarem Gold.

Quelle: Advanced Gold Exploration – Lage des Doyle Projekts

Das 169 Claims umfassende, rund 3.900 Hektar große Claim-Areal beherbergt drei priorisierte hochgradige Goldzentren, die seit 1995 nicht mehr gebohrt wurden. Moderne LiDAR-Geophysik und Luftgeophysik haben bedeutende Scherzonen identifiziert, die direkt mit diesen Goldzonen verknüpft sind. Der technische Bericht empfiehlt gezielte Diamantbohrungen auf die besten strukturellen und Sulfid-Zonen – ein klarer nächster Schritt mit unmittelbarem Newsflow-Potenzial.



Höhepunkte der Explorationserfolge 2024–2025

Die Bohrziele für 2026 stützen sich auf außergewöhnliche Oberflächenergebnisse, die in den letzten 18 Monaten bekannt gegeben wurden:

Entdeckung von sichtbarem Gold: Ende 2024 meldete das Unternehmen die erste Entdeckung von sichtbarem Gold an der Oberfläche auf dem Grundstück Doyle.



Hochgradige Untersuchungsergebnisse: 13,2 g/t Gold und 9,82 g/t Au aus Oberflächenstichproben in der neu entdeckten Zone.

1,23 g/t Au auf 40,6 Metern und 2,4 g/t Gold auf 16,2 Metern aus Rinnenproben, was ausgedehnte Mineralisierungszonen an der Oberfläche bestätigt.



Historische Korrelation: Diese Oberflächenergebnisse scheinen Ausdruck eines bedeutenden historischen Abschnitts in Bohrloch T94-22 zu sein, der 49,8 g/t Gold über 1m in einer Tiefe von 80 Metern ergab.

Wie man in der Pressemeldung vom 28. Januar bekannt gab, plant man hier im Jahr 2026 ein Bohrprogramm über 3.000m.

Buck Lake – Hochgradiges VMS im Kupfer-Megatrend

4,59% Kupfer über 3,1m · VMS-System · 3.886 Hektar



Das Buck Lake-Projekt in der Batchawana Greenstone Belt ist ein vulkanogenes Massivsulfid (VMS) Cu-Zn-System in archäischen Vulkanabfolgen – einer der wirtschaftlich wichtigsten Depositionstypen für Kupfer und Zink weltweit. 15 Bohrlöcher über 2.540 Meter in den Jahren 2022–2025 haben Massivsulfide in 13 von 15 Löchern nachgewiesen, mit einem Hauptziel von rund 500 Metern Länge und 140 Metern Tiefe – offen in alle Richtungen.

Das Highlight: 1,51% Kupfer über 11,75 Meter in Bohrloch BL-22-06, inklusive 4,59% Kupfer über 3,1 Meter plus 98 g/t Silber. Das sind Gehalte, die selbst nach modernen Maßstäben außerordentlich wirtschaftlich wären. In einem Kupfermarkt, der vom KI-Boom, der Elektrifizierung und der Energiewende getrieben wird, erhält Buck Lake eine strategische Dimension, die weit über ein normales Junior-Explorationsprojekt hinausgeht.

Quelle: Advanced Gold Exploration – Lage des Buck Lake Projekts

Wie das Unternehmen erst am 31. März bekannt gab, will man das Potenzial des Buck-Lake-Grundstücks als VMS-Ziel weiter untersuchen, und hat dafür bereits gesamten Grundstück über 200 Gesteinsproben entnommen, die auf geochemische Merkmale untersucht werden, die auf eine Mineralisierung hindeuten. Dies ist eine Folgestudie zur Veröffentlichung „Recommendations for Exploration – 2023-2024“ des Ontario Geological Survey aus den Jahren 2023–2024 mit dem Titel „Mineral Prospectivity Mapping in the Batchawana Greenstone Belt“ (Seiten 35 bis 40), in der das Gebiet Buck Lake als besonders vielversprechend hervorgehoben wurde.



Bohrungen auf Buck Lake starten bald wieder

„Diese jüngsten Ergebnisse bei Buck Lake bestätigen erneut unseren systematischen Ansatz zur Erschließung historisch wenig erkundeter VMS-Systeme. Das Vorkommen von Massivsulfidmineralisierungen mit anomalen Kupferwerten in mehreren Bohrabschnitten untermauert das Potenzial dieses 3.000 Meter langen EM-Korridors. Bislang haben wir nur einen kleinen Teil dieser ausgedehnten Anomalie untersucht, und die von uns beobachteten Kupfer-Indikatorwerte deuten darauf hin, dass wir uns am Rande eines viel größeren, potenziell hochgradigen Systems befinden. Da die Bohranlage weiterhin vor Ort ist und im Frühjahr die Arbeiten wieder aufgenommen werden können, sind wir gut aufgestellt, um auf diesen vielversprechenden Ergebnissen aufzubauen und unser Verständnis des vollen Potenzials von Buck Lake weiter zu vertiefen“, sagte Arndt Roehlig, President von Advanced Gold.

Lt. Unternehmensangaben wurden von der 3km langen Anomalie bislang nur rund 500 m bis zu einer Tiefe von 140m erprobt. Das System ist in alle Richtungen für weitere Mineralisierung offen.

Das Team dahinter – Erfahrung zählt

Bei Junior-Explorern ist Management alles. Die Fähigkeit, Kapital zu beschaffen, Projekte zu priorisieren und Meilensteine zu kommunizieren, entscheidet darüber, ob ein vielversprechendes Projekt zum Durchbruch führt oder im Dornröschenschlaf versinkt.

CEO Arndt Roehlig hat als Präsident und CEO verschiedener an der TSX Venture Exchange und der CSE gelisteter Unternehmen erfolgreich Kapital im Millionenbereich beschafft. Seine Erfahrung in Corporate Development und Public Markets ist für ein Unternehmen in dieser Phase essenziell.

Chairman James Atkinson M.Sc., P.Geo. bringt über 50 Jahre Branchenerfahrung mit – er war Präsident von Talisker Gold Corp. und hat Transaktionen wie den Verkauf von Talisker-Assets an Angus Gold und eine Explorationsfinanzierung von 2,2 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Er ist der Qualified Person für die technischen Berichte.

CFO David McDonald ist Chartered Professional Accountant mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanz- und Ressourcensektor, CA-Designation von EY Toronto, spezialisiert auf Junior-Mining.

Die schlanke Kapitalstruktur mit weniger als 24 Mio. ausstehenden Aktien ist ein erhebliches Alleinstellungsmerkmal. Bei einem positiven Bohrergebnis oder einer strategischen Neuigkeit hat AUEX das Potenzial für überproportionale Kursbewegungen – nach oben wie nach unten, was die inhärente Volatilität von Junior-Explorern widerspiegelt, aber auch das klassische 10x-Szenario ermöglicht, das Rohstoffanleger suchen. Die mehr als 35-prozentige Insider (+Friends)-Beteiligung signalisiert außerdem, dass das Management selbst an den Erfolg der Projekte glaubt – Skin in the Game, wie es sein sollte.

Warum jetzt – und warum AUEX

Die Investmentthese für Advanced Gold Exploration ist einfach und überzeugend. Gold wird bald wieder bei über 5.000 USD/Unze stehen, und die Kräfte, die den Preis dorthin getrieben haben – Geopolitik, Schulden, Vertrauensverlust in Papierwährungen, Zentralbankkäufe – werden nicht verschwinden. Silber befindet sich in einem strukturellen Defizit, das durch den KI-Boom, die Solarrevolution und chinesische Exportbeschränkungen immer dramatischer wird. Kupfer wird zur kritischen Infrastruktur der digitalen Welt. Und all das spielt sich in einer Zeit ab, in der große Produzenten händeringend nach neuen Projekten suchen – bevorzugt in sicheren Jurisdiktionen.

ADVANCED GOLD EXPLORATION (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) sitzt an diesem Kreuzungspunkt. Mit drei Projekten, die Gold, Silber und Kupfer abdecken – in Ontario und Nevada, zwei der stabilsten und bergbaufreundlichsten Regionen der Erde – ist AUEX eines der seltenen Junior-Unternehmen, das gleichzeitig auf mehrere Mega-Trends setzt. Silver Belle allein – ein Bonanza-Grade-CRD-System auf dem Eureka–Battle Mountain Belt, das noch nie gebohrt wurde – wäre für viele Investoren bereits eine eigenständige Investitionsstory.

Die extrem schlanke Kapitalstruktur mit weniger als 24 Millionen ausstehenden Aktien schafft einen natürlichen Hebel: Positive News – ein erstes Bohrloch, eine Ressourcenschätzung, ein strategisches Investment durch einen Major – können den Kurs überproportional bewegen. Das ist das Wesen eines Quality Junior-Explorers.

Wer am Gold- und Silberbullenmarkt der kommenden Jahre partizipieren will, braucht eine Mischung: Die Stabilität großer Produzenten wie Barrick oder Newmont auf der einen Seite – und die explosive Aufwärtsmöglichkeit eines qualitativ hochwertigen Junior-Explorers auf der anderen. Für diesen zweiten Teil des Portfolios ist Advanced Gold Exploration (CSE: AUEX / WKN: A41RJV) eine der interessantesten Möglichkeiten am Markt.



Quelle: Erstellt mit Grok, einer KI von xAI + eigene Bearbeitung

Zusammenfassung der HIGHLIGHTS

🔷 Silber nahe Allzeithoch – strukturelles 6-jähriges Angebotsdefizit, KI/Solar/EV treiben Nachfrage



🔷 Gold wieder unterwegs in Richtung 5.000 USD/Unze – geopolitischer Rückenwind, Notenbankkäufe, Inflationsschutz

🔷 Kupfer-Megatrend durch Elektrifizierung und KI-Infrastruktur – Buck Lake mit 4,59% Kupfer – Bohrungen laufen nun bald wieder an!

🔷 Silver Belle: High-Grade Grade CRD in Nevada – 1.611 g/t Silber historisch, nie gebohrt. umgeben von Millionen-Unzen-Projekten namhafter Konzerne.

🔷 Doyle: Hemlo-ähnliches Goldsystem in Ontario – 49,8 g/t Gold historisch dokumentiert

🔷 Erstklassige Jurisdiktionen: Ontario & Nevada – politisch stabil, bergbaufreundlich

🔷 Extrem schlanke Kapitalstruktur: Weniger als 24 Mio. Aktien ausstehend – maximaler Hebel auf gute News

🔷 Ca. 40% aller Aktien bei Insidern und nahestehenden Personen – Managementinteressen auf einer Linie mit den Aktionären

🔷 Weltklasse-Management mit über 50 Jahren kombinierter Branchenerfahrung

Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung –

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Quellenangaben:

https://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10044692

https://advancedgoldexploration.com/

43-101 on Buck Lake: https://cdn.prod.website-files.com/696d8c6e1ba96c2cbcf6155f/697418f918 ... (PDF, 72 Seiten)

43-101 on Doyle Project: https://cdn.prod.website-files.com/696d8c6e1ba96c2cbcf6155f/6974190505 ... (PDF, 76 Seiten)

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2025/04/World_Silver_Su ...

https://www.idnfinancials.com/news/60045/china-allows-44-companies-to- ...

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/09/3202581/0/en/Sil ...

Disclaimer / Interessenskonflikt / Risikohinweise: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit Aktien, Bezugsrechte und Optionen von Advanced Gold Exploration.



Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen sind oben genannt und/oder stammen zusätzlich direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation, sowie offiziellen NI 43-101 Reports und Sedar-Filings.



Die Kosten für die Erstellung und Aussendung dieses Artikels wurden von Advanced Gold Exploration übernommen.



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