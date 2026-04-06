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    Trump droht

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    Iran könnte morgen Nacht ausgeschaltet werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht, Iran binnen einer Nacht auszuschalten
    • Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt
    • Angriffe auf Energieinfrastruktur angekündigt
    Trump droht - Iran könnte morgen Nacht ausgeschaltet werden
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen Druck auf den Iran am Tag vor dem Ablauf seines Ultimatums mit drastischen Worten erhöht. "Das ganze Land kann in einer Nacht ausgeschaltet werden, und diese Nacht könnte morgen sein", sagte er am Mittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Washington.

    Der US-Präsident hatte dem Iran ein Ultimatum zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus gesetzt. Die Frist dafür legte er zuletzt nach mehreren Verschiebungen auf Dienstagabend US-Ostküstenzeit (2.00 Uhr MESZ in der Nacht zum Mittwoch). Trump hatte Angriffe auf Energieanlagen und Infrastruktur wie Brücken angekündigt, sollte das Land nicht einlenken. In einer Ansprache an die Nation drohte Trump vergangene Woche gar, den Iran zurück in die "Steinzeit" zu befördern.

    Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus liegt weiterhin weitgehend still./fsp/DP/he





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