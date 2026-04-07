​​​​​​​Achtung: Hier entsteht der drittgrößte Kupferdistrikt Nordamerikas!

- Anzeige/Werbung - Diese Marketingmitteilung erscheint im Auftrag von Arizona Sonoran Copper Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung mit Arizona Sonoran Copper Company · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 07.04.2026, 6:41 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer ist längst mehr als ein Industriemetall. Es steckt in Stromnetzen, Wind- und Solaranlagen, Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und in praktisch jeder Infrastruktur, die die Elektrifizierung der Wirtschaft vorantreibt. Gerade deshalb prallen am Kupfermarkt zwei Kräfte aufeinander: ein strukturell wachsender Bedarf und ein Angebot, das sich nur langsam ausweiten lässt.

Neue Minen entstehen nicht über Nacht. Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme brauchen Zeit. Gleichzeitig sinken in vielen etablierten Bergbauregionen die Erzgehalte, während Umweltauflagen, Wasserfragen und politische Risiken Projekte zusätzlich verzögern können. Recycling bleibt wichtig, kann den Bedarf an Primärmetall aber bislang nicht vollständig ersetzen.

Genau in diesem Umfeld wird Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) für Kupferentwickler und Produzenten interessanter. Wer in einer bergbaufreundlichen Region ein fortgeschrittenes Projekt mit Infrastruktur, Wasserzugang und technischer Vorarbeit kontrolliert, besitzt etwas, das im Markt immer seltener wird: Zeitvorteil. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum das Cactus-Projekt von Arizona Sonoran Copper nun in den Fokus eines Produzenten wie Hudbay gerückt ist.

Strategische Übernahme von Arizona Sonoran Copper Company durch Hudbay Minerals: Aufbau eines führenden Kupferproduzenten in den USA!

Arizona Sonoran Copper Company Inc. (WKN: A3C8MS) entwickelt mit seinem Cactus-Projekt in Arizona ein fortgeschrittenes Brownfield-Kupferprojekt auf privatem Land nahe Casa Grande. Nach Unternehmensangaben verfügt das Projekt über bestehende Infrastruktur, Strom- und Wasserzugang sowie gute Verkehrs- und Schienenanbindungen - Eigenschaften, die in einer späteren Projektumsetzung eine wichtige Rolle spielen können.

Das Unternehmen hatte Anfang 2026 seinen vollständig finanzierten Arbeitsplan für das laufende Jahr vorgestellt und das Ziel bekräftigt, Cactus in Richtung einer ersten Kathodenproduktion in der zweiten Hälfte 2029 voranzubringen. Grundlage dafür sind die 2025 veröffentlichte PFS, laufende Genehmigungs- und Entwicklungsarbeiten sowie weitere Schritte in Richtung Projektfinanzierung und möglicher Investitionsentscheidung. Damit war Cactus bereits vor der Übernahmeankündigung eines der weiter fortgeschrittenen US-Kupferentwicklungsprojekte im Markt.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Company

Der eigentliche Wendepunkt kam am 2. März 2026: Hudbay Minerals und Arizona Sonoran Copper (ASCU) gaben eine verbindliche Vereinbarung bekannt, nach der Hudbay alle noch nicht gehaltenen ASCU-Aktien im Rahmen eines Aktientauschs übernehmen will. Vorgesehen sind 0,242 Hudbay-Aktien je ASCU-Aktie. Industriell ist die Logik dahinter klar: Hudbay will das Cactus-Projekt mit seinem bereits vorhandenen Arizona-Geschäft, insbesondere Copper World, zusammenführen.

Laut Hudbay soll dadurch in Süd-Arizona ein großer regionaler Kupferhub entstehen. Das Unternehmen beschreibt einen klaren Entwicklungspfad von heute rund 125.000 Tonnen jährlicher Kupferproduktion auf mehr als 250.000 Tonnen bis 2030. Mit Cactus sieht Hudbay zusätzliches Potenzial auf mehr als 350.000 Tonnen. Zugleich verweist der Käufer auf operative Effizienzgewinne und regionale Synergien durch die stufenweise Entwicklung von Copper World und Cactus.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Company / Hudbay Minerals Inc.

Für Hudbay geht es bei der Transaktion damit nicht nur um mehr Reserven und Ressourcen, sondern um ein Stück strategischer Verdichtung in einer Kernregion. Cactus liegt in einem Umfeld, das zur bestehenden Arizona-Präsenz passt. In der Unternehmenspräsentation wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Know-how, regionale Beziehungen, Infrastrukturverständnis und ein gestufter Entwicklungsansatz auf beide Projekte einzahlen sollen.

Für die Aktionäre von Arizona Sonoran Copper Company (WKN: A3C8MS) bedeutet die geplante Transaktion vor allem eines: Sie steigen nicht gegen bar aus, sondern sollen über Hudbay-Aktien weiterhin am langfristigen Wertpotenzial von Cactus beteiligt bleiben. Hudbay stellt das als Kombination aus unmittelbarer Einbindung in eine größere operative Plattform, Zugang zu laufenden Cashflows und weiterer Partizipation an der Entwicklung des Projekts dar. Ob und wann diese Logik vollständig aufgeht, hängt allerdings vom Vollzug der Transaktion, den regulatorischen Genehmigungen und der späteren Projektumsetzung ab.

Über die geplante Transaktion soll auf Basis der offiziellen Abstimmungsunterlagen des Unternehmens entschieden werden. Maßgeblich sind ausschließlich die von Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) bzw. Hudbay veröffentlichten Unterlagen, einschließlich etwaiger Circular- und Versammlungsinformationen.

Um der Übernahme zuzustimmen, achten Sie bitte auf die Unterlagen im Bankpostfach und/oder weitere Unternehmens-Infos.

Fazit: Warum dieser Deal strategisch ins Bild passt!

Der angekündigte Zusammenschluss von Hudbay und Arizona Sonoran Copper Company (WKN: A3C8MS) ist noch nicht vollzogen. Sollte die Transaktion wie angekündigt abgeschlossen werden, würde Hudbay seine Stellung in Arizona deutlich ausbauen und Cactus in eine größere industrielle Plattform einbetten.

Für Arizona Sonoran Copper Company (WKN: A3C8MS) wiederum wäre der Schritt die logische Fortsetzung einer Entwicklung, die Cactus von einem fortgeschrittenen Brownfield-Projekt zu einem Baustein eines deutlich größeren regionalen Kupferzentrums gemacht hat. Genau diese industrielle Logik macht den Vorgang derzeit so interessant.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Der vorstehende Text enthält neben Tatsachen auch verdichtende Einordnungen. Aussagen zur Transaktion, zu Cactus und zu Hudbay beruhen, soweit nicht anders kenntlich gemacht, auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen und Unternehmensunterlagen.

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Quelle: Unternehmensmeldungen von Hudbay Minerals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc. vom 02.03.2026, Arbeitsplan-/Projektunterlagen von Arizona Sonoran Copper Company Inc. vom 14.01.2026 sowie Unternehmenspräsentationen, Intro-Bild: stock.adobe.com

Diese Marketingmitteilung wurde am 04.04.2026 durch einen freien Journalisten für die SRC swiss resource capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis- und Währungsvolatilität, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau- und Betriebsrisiken, Projektverzögerungen sowie allgemeine Markt- und Liquiditätsrisiken bei Small Caps.

Transparenzhinweise / Werbung / Interessenkonflikte

Diese Publikation ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung. Sie wurde nicht als unabhängige Finanzanalyse erstellt und stellt weder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Die Mitteilung wurde von der SRC swiss resource capital AG im Auftrag und auf Kosten von Arizona Sonoran Copper Company Inc. erstellt und verbreitet. Die bestehende entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung zum Emittenten wird hiermit klar offengelegt.

Grundlage der Darstellung sind im Wesentlichen öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen und technische Unterlagen der beteiligten Gesellschaften. Soweit Angaben Dritter aufgenommen wurden, sind diese als externe Informationen zu verstehen.

Aussagen zur geplanten Transaktion geben den Stand der öffentlich bekannt gemachten Informationen zum Zeitpunkt der Bearbeitung wieder. Maßgeblich bleiben ausschließlich die offiziellen Veröffentlichungen, Abstimmungsunterlagen, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen der beteiligten Unternehmen.

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen übernimmt SRC keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in dieser Mitteilung wiedergegebenen Informationen. Unberührt bleiben Ansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Die vorliegende Mitteilung ist auf eine faire, klare und nicht irreführende Darstellung angelegt; sie bleibt gleichwohl Werbung mit entsprechenden Interessenkonflikten. Anleger sollten deshalb stets zusätzliche, unabhängige Informationsquellen heranziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Dazu zählen insbesondere Annahmen zu Rohstoffpreisen, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Betrieb, Zeitplänen und Marktentwicklungen.

Eigene Positionen von SRC bzw. des/der Autor(in) werden - soweit einschlägig - nachfolgend offengelegt.

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Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (nach Angaben von SRC/Autor(in)): kein Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung mit Arizona Sonoran Copper Company Inc.

III. Weitere Beziehungen in den letzten 12 Monaten: keine angegeben, insbesondere kein Market-Making sowie keine (Co-)Lead-Manager- oder IB-Rolle.

IV. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nach Angaben von SRC nein.

Weitere Hinweise

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für Nebenwerte, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sowie generell für Werte mit geringer Marktkapitalisierung oder eingeschränkter Liquidität.

Zwischen dem Leser und SRC bzw. den Autorinnen und Autoren kommt durch die Nutzung dieser Publikation kein Beratungsvertrag zustande. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine qualifizierte, individuelle Beratung eingeholt werden.

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