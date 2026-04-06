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    Hegseth

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    Heute größte Zahl an Angriffen seit Beginn des Iran-Kriegs

    Für Sie zusammengefasst
    • Hegseth kündigt Ausweitung der Luftangriffe
    • Größter Umfang an Angriffen seit Einsatzbeginn
    • Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus
    Hegseth - Heute größte Zahl an Angriffen seit Beginn des Iran-Kriegs
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine deutliche Ausweitung der amerikanischen Luftangriffe im Krieg gegen den Iran angekündigt. "Heute wird - auf Anweisung des Präsidenten - der größte Umfang an Angriffen seit Beginn des Einsatzes geflogen", sagte Hegseth während einer Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus. "Und dann hat Iran eine Wahl." Für den folgenden Tag kündigte er eine weitere Intensivierung an: "Morgen sogar noch mehr als heute."

    Der US-Präsident hatte dem Iran ein Ultimatum zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus gesetzt. Die Frist dafür legte er zuletzt nach mehreren Verschiebungen auf Dienstagabend US-Ostküstenzeit (2.00 Uhr MESZ in der Nacht zum Mittwoch). Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus liegt weiterhin weitgehend still./hae/DP/he





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