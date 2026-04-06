ROUNDUP
Trump droht Iran mit schneller Zerstörung von Infrastruktur
- Trump drohte dem Iran mit sofortiger völliger Zerstörung
- Er nannte eine Frist von vier Stunden nach Ultimatum
- Die Frist endet nach deutscher Zeit um zwei Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer schnellen Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke gedroht, sollte Teheran nicht rechtzeitig einlenken. Der Republikaner sagte im Weißen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine "völlige Zerstörung" herbeiführen könnten. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.
Trump: "Wir haben einen Plan"
Trump sagte zugleich, man wolle nicht, dass das passiert. Er betonte aber zugleich: "Wir haben einen Plan." Jedes Kraftwerk würde vom Netz gehen, brennen, explodieren und niemals mehr genutzt werden können.
Man brauche eine Einigung und Teil davon müsse es sein, dass ein freier Transport von Öl durch die Straße von Hormus wieder gewährleistet sei, betonte er.
Der US-Präsident hatte Teheran zuvor ein Ultimatum zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge gesetzt, die zwischen dem Iran und dem Oman liegt. Die Frist dafür legte er zuletzt nach mehreren Verschiebungen auf Dienstag, 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit. Trump hatte zuletzt bereits Angriffe auf Energieanlagen und Infrastruktur wie Brücken angekündigt, sollte das Land nicht einlenken. In einer Ansprache an die Nation drohte Trump vergangene Woche gar, den Iran zurück in die "Steinzeit" zu befördern.
Die USA haben jüngst bereits eine wichtige Brücke angegriffen
Kürzlich bombardierten die USA bereits die höchste Brücke des Landes, die "B1" nahe Teheran. "Die größte Brücke im Iran stürzt ein und wird nie wieder genutzt werden - es wird noch viel mehr folgen!", kommentierte Trump.
Nach dem Beginn des Iran-Kriegs hatte Teheran die Schifffahrt durch die Straße von Hormus mit Angriffen und Drohungen quasi zum Erliegen gebracht. Weil die Meerenge für den globalen Öltransport besonders wichtig ist, schossen die Energiepreise nach oben./fsp/DP/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.