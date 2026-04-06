Wirtschaft
Hoffnung auf Kriegsende im Iran beschert US-Börsen Ostergewinne
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.610 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.190 Punkten 0,6 Prozent im Plus.
Allerdings wurden diese von beiden Seiten bislang zurückgewiesen und US-Präsident Donald Trump drohte zuletzt mit massiven Angriffen auf die iranische Infrastruktur ab Mittwoch. Dementsprechend könnte der Optimismus der Anleger auf tönernen Füßen stehen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1544 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8663 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.655 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,65 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,60 US-Dollar, das waren 53 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Depot & Dividendenupdate 03/2026
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|insgesamt: 1.171,96 €
Dividendenstatistik März 2026
So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil - woher kommt das ganze Geld??? Mal schaun ob ich als Überraschung es schaffe, meine Flaggenparade wieder aufleben zu lassen:
US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Investment, Gladstone Commercial, VISA, Hercules Capital, TJX, Pfizer, JNJ, IBM, AGNC, MSFT, Alphabet, MCD, PSEC, Arbor Realty, SLR Investment
GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png Victrex, Shell
BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras
TZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tz.png Orca Energy
SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png CapitaLand Ascendas, Hafnia
PA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pa.png Banco Latinoamericana
CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png Novartis
VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png Flex LNG
JP Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/jp.png Japan Tobacco