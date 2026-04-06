Hoffnung auf Kriegsende im Iran beschert US-Börsen Ostergewinne

Dividendenstatistik März 2026





dann will ich doch mit gutem Beispiel vorangehen und das liebgewonnene Ritual mal wieder ankurbeln. Zumal ich mich mit den Zahlen auch nicht zu schämen brauch; und das obwohl ich die letzten Zahlungen bewusst in den April verschiebe. Wird zwar schwierig, aber ich möchte jeden Monat ein vierstelliges Ergebnis präsentieren. Ein neuer Spleen von Timburg. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





In diesem Monat also Eingänge von 1534,40€, ein ordentlicher Batzen mehr als letztes Jahr. Und insgesamt bisher 3680,72€, genau 21% mehr als 2025. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Wird zwar nicht in diesem Tempo weitergehn, aber in diesen unsicheren Zeiten ist das ein wichtiger psychologischer Effekt um weiterzumachen. Wie schrieb ich schon öfter - man muss versuchen jeden Tag eine kleine Freude mit seinem Depot zu haben.





Was die Performance betrifft, so sind natürlich von den ehemals 7-8% im Februar lediglich 1,71% Plus übriggeblieben. Aber das ist angesichts der Umstände für mich eigentlich noch OK. Und auch wenn mal wieder ein Jahr mit Minuszahlen kommen sollte (hatte ja bereits zweimal seit 2012 ein negatives Ergebnis), dann geht die Welt auch nicht unter.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Gesamt: 3.680,72€





Top5 seit 01.01.: Seplat +91%, Petrobras +71%, Ecopetrol +56%, DHT +47%, Kazatomprom +46%

Flop5 seit 01.01.: FS KKR -30%, Novo Nordisk -29%, Allwyn -28%, Infosys -26%, MSFT -24%





Wie man leicht erkennen kann: Ölwerte klar Gewinner seit Jahresanfang - leider wie Tabak nicht super hoch gewichtet. Aber immerhin ein Lichtblick. Bei den Verlierern mit Novo und Allwyn zwei Spezialsituationen, darüber hinaus Software und BDCs richtig schwach. Und dies nicht erst seit Kriegsbeginn.





So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil - woher kommt das ganze Geld??? Mal schaun ob ich als Überraschung es schaffe, meine Flaggenparade wieder aufleben zu lassen:





US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Investment, Gladstone Commercial, VISA, Hercules Capital, TJX, Pfizer, JNJ, IBM, AGNC, MSFT, Alphabet, MCD, PSEC, Arbor Realty, SLR Investment

GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png Victrex, Shell

BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras

ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Südafrika-Bond, Kumba Iron

TZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tz.png Orca Energy

SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png CapitaLand Ascendas, Hafnia

PA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pa.png Banco Latinoamericana

CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png Novartis

AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Sonic Healthcare, BHP, GQG

VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png Flex LNG

JP Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/jp.png Japan Tobacco

JE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/je.png Amcor





Puhhh, schwere Geburt - seit dem neuen Editor macht es echt keinen Spaß mit dem Posten. Und die Werbung hier bei WO wird auch immer aufdringlicher (und bescheuerter). Aber in meinem Alter kann man sich nur schwer an eine neue Umgebung gewöhnen. Darum: Augen zu und durch.





So, dann mach ich die Bühne mal frei für die Mitstreiter. Werden zwar immer weniger, was ich schade finde. Aber nur Hardcore überlebt die Jahre bzw. Jahrzehnte; ist doch auch ein gutes Gefühl.





VG Timburg











