    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    dpa-AFX-Überblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • VfB gegen BVB endet emotional nach spätem 2:0
    • Kovac und Hoeneß lieferten sich Wortgefecht
    • Stadler zieht Rekurs gegen SBB-Auftrag zurück
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional

    STUTTGART - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer Niko Kovac und Sebastian Hoeneß lieferten sich nach dem Abpfiff des Spitzenspiels der Fußball-Bundesliga ein kleines Wortgefecht.

    ROUNDUP: Stadler zieht Rekurs gegen SBB-Milliardenauftrag an Siemens zurück

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    202,60€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    226,43€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BUSSNANG - Der Zughersteller Stadler zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe eines Milliardenauftrags der SBB an den deutschen Konkurrenten Siemens zurück. Grund dafür sind stark geschwärzte Gerichtsunterlagen, die keine ausreichende Transparenz böten und eine Weiterführung des Verfahrens verhinderten, teilte Stadler am Montag mit.

    IPO/Kreise: Musk strebt bei SpaceX-Börsengang 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

    AUSTIN - Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Damit würde die Bewertung noch einmal deutlich höher liegen als noch Mitte der Woche spekuliert.

    Presse: Axa rechnet wegen Iran-Krieg mit über drei Millionen Franken Kosten

    ZÜRICH - Der Reiseversicherer Axa rechnet einem Medienbericht zufolge insgesamt mit über 2.000 Schadensfällen wegen des Kriegs im Nahen Osten. Die Kosten würden damit über drei Millionen Schweizer Franken betragen, berichtete "Blick" online am Montag unter Berufung auf Angaben des Versicherers.

    Euronics sieht Chancen bei geplanter MediaMarktSaturn-Übernahme durch JD.com

    DITZINGEN - Euronics-Chef Benedict Kober sieht durch die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com < US47215P1066> neue Perspektiven für das eigene Geschäft. Die geplante Übernahme bedeute Chance und Risiko. "Mit einem spürbaren Übergewicht auf Chance", sagte Kober der Deutschen Presse-Agentur am Sitz der Genossenschaft im schwäbischen Ditzingen bei Stuttgart.

    Autozulieferer ZF will Umbau bis Anfang 2028 schaffen

    FRIEDRICHSHAFEN - Nach Krisenjahren, Tausenden gestrichenen Stellen und einem neuerlichen Milliardenverlust im vergangenen Jahr sieht sich der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen auf dem Weg zu besseren Zeiten. Zwar würden 2026 und 2027 noch einmal schwierige Jahre, sagte Vorstandschef des Mathias Miedreich dem "Südkurier". "Wenn wir den jetzt eingeschlagenen Kurs diszipliniert weiterfahren, werden wir Anfang 2028 sagen können, dass wir die Phase der Restrukturierung, des Stellenabbaus, des Sparens und der strikten Schuldenreduzierung hinter uns lassen können."

    ROUNDUP/Auswertung: Sparkassen zahlen aufs Tagesgeld oft kaum Zinsen

    HEIDELBERG - Nahezu jede zweite Sparkasse in Norddeutschland bietet auf das Tagesgeld nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox keine Zinsen oder einen Niedrigzinssatz bis 0,25 Prozent. Von 58 untersuchten Sparkassen liegt der Anteil der Banken, die so verfahren, bei 43 Prozent, wie Verivox mitteilte. Von 61 untersuchten Genossenschaftsbanken zahlt demnach jede dritte Bank keine Zinsen oder offeriert bis 0,25 Prozent.

    IG Metall fordert weitere Lockerung beim Verbrenner-Aus

    MÜNCHEN/FRANKFURT - Angesichts der Krise bei Autoherstellern und Zulieferern fordert IG-Metall-Chefin Christiane Benner eine weitere Lockerung des Verbrenner-Verbots. Ihre Gewerkschaft wolle Perspektiven für die Beschäftigten in der Autoindustrie, insbesondere bei Zulieferern, sagte Benner der "Automobilwoche".

    Weniger Sonderangebote bei Supermärkten und Discountern

    MÜNCHEN/HEILBRONN - Bei Supermärkten und Discountern hat es Experten zufolge zuletzt weniger Sonderangebote gegeben. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Marktguru und von Forschern der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn. Zwischen Januar und März 2026 lag die Zahl der Angebote demnach 4 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Verglichen mit dem ersten Quartal 2024 sank sie sogar um 16 Prozent. Untersucht wurden digitale und analoge Handzettel, unberücksichtigt blieben Sonderangebote in Apps.

    DIHK: Industrie sieht wachsende Chance in Rüstung

    BERLIN - Die deutsche Industrie orientiert sich nach Erkenntnissen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zunehmend in Richtung Rüstungsproduktion. Nach einer Umfrage, die der "Wirtschaftswoche" vorliegt, sieht fast ein Drittel der befragten Industrieunternehmen Chancen für das eigene Geschäftsmodell in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Lkw-Ladenetz: Branche fordert mehr Tempo beim Ausbau
    -ROUNDUP 2: Termingarantie für Facharzt? Kassenärzte: 'Bullshit' -Energiekrise: Pakistan reagiert mit kostenlosem Nahverkehr -Litauen stellt Ermittlungen zu Beschädigung an Ostsee-Kabel ein -Wein aus dem Schließfach: Eine Marke expandiert
    -ROUNDUP: Ölverschmutzung: Schweden durchsucht Ostsee-Tanker -Russischer Getreidefrachter sinkt im Asowschen Meer
    -Griechenland kauft israelische Raketenwerfer
    -Berliner Politiker: Kartenzahlung muss überall möglich sein -Großstadt-Mieten binnen zehn Jahren um 43 Prozent gestiegen -ROUNDUP: Dieselpreis springt von Rekord zu Rekord
    -Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren -Der Bund als Wohnungsbauer: Klingbeil präzisiert seine Idee -Rolltreppen-Chaos am Berliner Hauptbahnhof behoben
    -CDU-Politiker fordert Ende der E5-Pflicht an Tankstellen -Israel beschleunigt Produktion von Arrow-Abfangraketen -Solarbranche: Ausbau erneuerbarer Energien ist Bürgerwille -'Urlaub ist nicht unpolitisch': 16 Prozent ändern Pläne -Umbau Hauptbahnhof Frankfurt: Erste neue Geschäfte ab Juni -Alkoholfreies Bier mit Promille: Brauerei Gutmann ruft Weizen zurück -Wie die Schweizer die Löcher im Emmentaler Käse retten -Metallverband Ostdeutschland: Standortbedingungen besser als im Westen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 40,35 auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 171,04 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +2,90 %/+52,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Spielereignisse, Schiedsrichterentscheidungen und Spielerleistungen (u. a. Schlotterbeck, rote Karte, Nachspielzeit, Bayern/Freiburg-Diskussionen); es werden keine Kursentwicklungen, Bewertungsfragen oder fundamentalen/technischen Analysen zur Borussia Dortmund‑Aktie thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional STUTTGART - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer Niko Kovac und Sebastian Hoeneß lieferten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     