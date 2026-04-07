Höhere Preise, höheres Kursziel: Cheniere profitiert von Chaos auf dem Gasmarkt

Treiber sind neben einem Steuerbonus von fast 370 Millionen US-Dollar aus dem sogenannten Alternative Fuel Tax Credit auch die Folgen des Hurrikans "Fern": Mehrere Frachtlieferungen wurden kurzfristig an das Gasnetz zurückverkauft, was die Erlöse zusätzlich stützte.

Der US-Flüssiggasriese Cheniere Energy dürfte das erste Quartal 2026 deutlich stärker abgeschlossen haben als von Analysten erwartet. Die Investmentbank Jefferies prognostiziert ein bereinigtes EBITDA von rund 2,1 Milliarden US-Dollar für die ersten drei Monate des Jahres – etwa acht Prozent über dem Marktkonsens.

Hinter dem starken Quartalsergebnis steht eine fundamentale Neubewertung des globalen LNG-Markts. Angriffe auf katarische Verflüssigungsanlagen im Zuge des Iran-Kriegs haben zwei Produktionslinien des weltgrößten LNG-Exporteurs außer Betrieb gesetzt. Jefferies erwartet, dass die Gaspreise an den Spotmärkten in Europa und Asien in den Jahren 2026 und 2027 erhöht bleiben. Erst ab 2029 rechnen die Analysten mit einer Normalisierung in Richtung langfristiger Gleichgewichtspreise.

Für Cheniere bedeutet das vor allem eines: höhere Einnahmen aus nicht langfristig gebundenen Spotmengen. Jefferies erwartet, dass das Unternehmen 2026 rund 54 Millionen Tonnen LNG produzieren wird. Das entspricht bis zu drei Millionen Tonnen mehr als die eigene Unternehmensprognose.

Möglich wird das durch optimierte Wartungszyklen, den Abschluss der dritten Ausbauphase am Standort Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas sowie den flexiblen Einsatz der firmeneigenen Tankschiffflotte. Das prognostizierte Jahres-EBITDA 2026 liegt bei etwa 7,7 Milliarden US-Dollar, rund sechs Prozent über der vorherigen Schätzung und deutlich oberhalb der Unternehmensguidance von 6,75 bis 7,25 Milliarden US-Dollar.

Jefferies bewertet die Aktie mit "Kaufen" und hebt das Kursziel von 275 auf 330 US-Dollar an – ein Aufschlag von rund 19 Prozent gegenüber der Vorgabe. Beim aktuellen Kurs von rund 281 Dollar entspräche das einem Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent. Im Bull-Case-Szenario halten die Analysten sogar 370 US-Dollar für realistisch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



