Irankrieg: GEFAHR für Siemens Energy? CHANCE für Pure One und Plug Power? Der Krieg im Nahen Osten treibt die Energiepreise weltweit in die Höhe. Selbst in den energieautarken USA spüren Verbraucher steigende Kosten an der Tankstelle, was den Trend zu erneuerbaren Energien beschleunigt. Überdenken KI-Unternehmen eventuell …



