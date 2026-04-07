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    Irankrieg: GEFAHR für Siemens Energy? CHANCE für Pure One und Plug Power?

    Der Krieg im Nahen Osten treibt die Energiepreise weltweit in die Höhe. Selbst in den energieautarken USA spüren Verbraucher steigende Kosten an der Tankstelle, was den Trend zu erneuerbaren Energien beschleunigt. Überdenken KI-Unternehmen eventuell …

    Irankrieg: GEFAHR für Siemens Energy? CHANCE für Pure One und Plug Power?
    Foto: esg-aktien.de
    Der Krieg im Nahen Osten treibt die Energiepreise weltweit in die Höhe. Selbst in den energieautarken USA spüren Verbraucher steigende Kosten an der Tankstelle, was den Trend zu erneuerbaren Energien beschleunigt. Überdenken KI-Unternehmen eventuell ihre Strategie, auf Gaskraftwerke zu setzen? Dies sollten Aktionäre von Siemens Energy im Blick behalten. Ein Profiteur könnte Pure One sein. Der Nebenwert kombiniert ein diversifiziertes Clean-Tech-Portfolio mit einer Mehrheitsbeteiligung an Eastern Gas, einem vielversprechenden Gasexplorer in Australien. Zu den Kunden zählt die deutsche Heidelberg Materials. Und was macht Plug Power? Die Aktie arbeitet sich an einen wichtigen Widerstand heran. Reicht der jüngste Großauftrag, um diesen zu überwinden? Zudem scheint das Unternehmen Privatanleger für sich entdeckt zu haben.

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