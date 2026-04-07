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    Irans Armee weist Trumps 'arrogante Rhetorik' zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran bezeichnet Trumps Drohungen als wahnhaft
    • Militärsprecher droht Angriffe auf die USA und Israel
    • Trump drohte Zerstörung von Brücken und Kraftwerken
    Irans Armee weist Trumps 'arrogante Rhetorik' zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat die Warnungen von US-Präsident Donald Trump vor einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes als "arrogante Rhetorik und haltlose Drohungen" abgetan. Trump sei "wahnhaft", sagte der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, laut Staatsmedien. Die "rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten" würden die Angriffe gegen die "amerikanischen und zionistischen Feinde" nicht stoppen, wurde der Militärsprecher zitiert.

    Trump hatte dem Iran kurz zuvor mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. Die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine "völlige Zerstörung" herbeiführen, sagte der Präsident im Weißen Haus. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab./ln/DP/zb





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