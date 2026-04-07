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    Trump droht Journalisten mit Haft wegen Infos zu Piloten-Rettung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert Medien zur Namensnennung des Informanten
    • Gefängnisandrohung wegen nationaler Sicherheit
    • Leak über erste Rettung erschwerte Bergung des zweiten
    Trump droht Journalisten mit Haft wegen Infos zu Piloten-Rettung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump fordert von einem Medium den Namen eines angeblichen Informanten zur Rettung der Kampfjet-Besatzung im Iran und droht mit Gefängnis. Er kündigte an, man werde zu einem Medienunternehmen gehen, das die Infos veröffentlicht habe. Um welches Medium es geht, sagte er nicht. Er ergänzte, man werde unter Verweis auf die nationale Sicherheit die Herausgabe des Namens bei Androhung von Gefängnis verlangen.

    Das US-Militär hatte nacheinander zwei Besatzungsmitglieder des abgeschossenen Kampfjets gerettet. Der Einsatz zog sich über Tage. Trump verkündete am Sonntag den Abschluss der Rettung.

    Der Präsident sagte, man habe zunächst nicht über die erste Rettung - die des Piloten - gesprochen. Dann habe jemand etwas durchgestochen, ergänzte der Republikaner. Durch die Information zur Rettung des Piloten und deren Veröffentlichung sei im Iran klar gewesen, dass das zweite Besatzungsmitglied noch vermisst werde. Das habe die Rettung erschwert./rin/DP/zb





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    Trump droht Journalisten mit Haft wegen Infos zu Piloten-Rettung US-Präsident Donald Trump fordert von einem Medium den Namen eines angeblichen Informanten zur Rettung der Kampfjet-Besatzung im Iran und droht mit Gefängnis. Er kündigte an, man werde zu einem Medienunternehmen gehen, das die Infos veröffentlicht …
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