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    Pentagon sagt kurzfristig Pressekonferenz ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Pentagon sagt kurzfristig Pressekonferenz ab
    • Frist Trumps für Iran zur Öffnung der Straße von Hormus endet
    • Straße von Hormus fast vollständig blockiert mit Folgen
    Pentagon sagt kurzfristig Pressekonferenz ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Pentagon hat kurzfristig eine für Dienstag anberaumte Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine abgesagt. Aus einer Mitteilung an Pressevertreter ging nicht hervor, warum die Einladung für die um 8.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) angekündigte Veranstaltung zurückgezogen wurde.

    Nach deutscher Zeit läuft in der Nacht zum Mittwoch um 2.00 Uhr die Frist von US-Präsident Donald Trump für den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus ab. Der Republikaner hatte erst am Montag gedroht, nach Ende der Frist binnen weniger Stunden dann alle Brücken und Kraftwerke in dem Land zerstören zu wollen. Trump sagte zugleich, man wolle nicht, dass das passiert.

    Die Meerenge ist für den globalen Öl- und Gashandel von enormer Bedeutung. Wegen des Krieges ist die Straße von Hormus aber faktisch fast vollständig blockiert, das hat dramatische Folgen für die Ölpreise./ngu/DP/zb





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