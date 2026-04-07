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    Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • Wero gewinnt an Bekanntheit, kämpft gegen Platzhirsche
    • Nationale Mobile-Paymentdienste dominieren P2P
    • EPI strebt Wero als europäische PayPal-Alternative an
    Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das europäische Bezahlangebot Wero gewinnt an Bekanntheit, tut sich gegen nationale Platzhirsche oder US-Riesen wie Paypal aber noch schwer. Anhand einer YouGov-Umfrage in neun europäischen Ländern stellte das Beratungsunternehmen BearingPoint fest: Wero werde europaweit wahrgenommen.

    In Frankreich, wo Wero wie in Deutschland schon umfangreicher ausgerollt ist, antworteten demnach 19 Prozent der dort 1.052 Befragten, dass sie für einen Geldtransfer zwischen Privatpersonen hauptsächlich Wero nutzten. Als Antwortmöglichkeit konnten die Befragten etwa auch Bargeld oder Überweisung auswählen. Deutschland kam mit 4 Prozent Wero-Nutzern unter den hierzulande 2.026 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Erhebung aus dem Dezember auf Platz 2.

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    Nationale Bezahlverfahren am beliebtesten

    Nationale mobile Bezahldienste dominieren der Erhebung zufolge bei Zahlungen zwischen Privatpersonen, z. B. Twint in der Schweiz (66 Prozent), MobilePay in Dänemark (92 Prozent) und Finnland (61 Prozent), Swish in Schweden (86 Prozent), Tikkie in den Niederlanden (71 Prozent). In Deutschland ist Paypal (56 Prozent) demnach der bevorzugte Dienstleister.

    Europäer wollen unabhängiger von US-Anbietern werden

    Die European Payments Initiative (EPI), ein Zusammenschluss von Banken und Zahlungsdienstleistern, will Wero zur europäischen Paypal-Alternative ausbauen. Seit Anfang Juli 2024 ist Wero am Start und bietet nach dem Muster des US-Konkurrenten Paypal vor allem direkte mobile Geldzahlungen von Mensch zu Mensch an. Inzwischen kann der Dienst auch bei etlichen Händlern beim Einkaufen im Netz genutzt werden, ähnlich wie Kreditkarten oder Apple Pay, Google Pay, Paypal, Klarna oder andere vergleichbare Dienste.

    BearingPoint-Partner Robert Bosch sagt zu den Umfrageergebnissen: "Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, dass moderne digitale Zahlungssysteme in ganz Europa an Bedeutung gewinnen. Ein zentraler Treiber ist der Wunsch nach einer eigenständigen europäischen Alternative zu bisher dominierenden, nicht-europäischen Lösungen - ein wichtiger Schritt hin zu mehr digitaler Souveränität."/ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 258,9 auf Nasdaq (07. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 36,21 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank: Debatten über eine mögliche UniCredit-Übernahme und die Kopplung der Coba-Kurse an UniCredit, Behauptungen von Zahlungsunfähigkeit kontra Verweise auf solide Kernkapitalquoten und komfortable Finanzierung, Sorgen um Sektorrisiken durch private Kredite und gelockerte EZB-Risikokontrollen, gemeldete Handelsunterbrechung auf Xetra, ein Kursziel von ca. 19 € und die deutliche Underperformance gegenüber dem DAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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