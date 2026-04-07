Kampfjet-Rettungsmission
Mehr als 150 Flugzeuge beteiligt
Für Sie zusammengefasst
- Mehr als 150 Flugzeuge an Rettungsaktion beteiligt
- Großer Teil für Täuschungsmanöver an mehreren Orten
- Offizier blutend versorgte Wunden und kontaktierte USA
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - An der Rettung des Waffenoffiziers eines abgeschossenen US-Kampfjets im Iran waren nach Angaben von Präsident Donald Trump mehr als 150 Flugzeuge beteiligt. Ein großer Teil davon sei für ein Täuschungsmanöver an verschiedenen Orten im Einsatz gewesen, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Der verletzte Offizier selbst sei unterdessen stark blutend steile Felswände hinaufgeklettert. Während er seine Wunden versorgt habe, habe er Kontakt zu den US-Streitkräften aufgenommen./rin/DP/zb
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