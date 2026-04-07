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    Monport erweitert sein Laserportfolio mit Mega S CO2 Laser und UV Graviermaschinen

    BERLIN, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Deutschlands Industrie- und Kreativsektor erhalten mit der Einführung zweier fortschrittlicher Maschinen Zugang zu modernster Lasergravur-Technologie: dem Mega S 70W CO2 Lasergravierer und der UV Laser Graviermaschine. Entwickelt von Monport Laser, bieten diese Graviermaschinen außergewöhnliche Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für industrielle und künstlerische Anwendungen.

    Monport Laser Engraver Machines

    Mega S 70W CO2 Lasergraviermaschine | Upgrade der CO2 Laser Gravur

    Der Mega S CO2 Lasergravierer ist die weiterentwickelte Version der beliebten Mega- und Mega Lite-Serie von Monport und bietet verbesserte Leistung, Präzision und Effizienz. Für Anwender, die höhere Performance suchen, baut der Mega S auf der Zuverlässigkeit der Vorgängermodelle auf und bietet gleichzeitig gesteigerte Gravurgeschwindigkeit und verbesserte Schneidfähigkeit Laserschneiden.

    Hauptmerkmale der Mega S 70W CO2 Graviermaschine:

    • Verbessertes Laserschneiden: Schneidet bis zu 20 mm Acryl und 18 mm Balsaholz; optionales Teleobjektiv steigert die Schneideffizienz um 25 %.
    • Branchenführendes optisches Fokussystem: Minimale Punktgröße von 0,03 mm, unterstützt bis zu 1000 DPI für feinste Lasergravuren (laser gravieren).
    • Smart Batch Fill & Auto Focus: Präzises Seriengravieren bei minimalem Zeitaufwand.
    • Optimiertes Luftstromsystem: Effektive Rauchabsaugung für sauberen Arbeitsplatz und konsistente Ergebnisse.

    Jetzt den Mega S 70W CO2 Lasergravierer kaufen und sofort 500 € Rabatt sichern.

    UV Laser Graviermaschine | Hochpräzise UV Laser Markiermaschine

    Die UV Laser Graviermaschine ermöglicht ultra-präzises, kaltes Lasergravieren ohne Hitzeschäden und eignet sich ideal für empfindliche Materialien wie Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle. Erhältlich in 6W- und 10W-UV-Laser-Modellen, garantiert diese UV Laser Graviermaschine dauerhafte, kontrastreiche Gravuren für industrielle und künstlerische Anwendungen.

    Vorteile der UV Graviermaschine:

    • Kaltes Lasergravieren: Verhindert Verzug, Verfärbung und Materialschäden.
    • Außergewöhnliche Mikrogravur-Präzision: Graviert Logos, QR-Codes, Seriennummern und feine Muster.
    • Multi-Material-Kompatibilität: Effizient für Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle.
    • Hocheffiziente Produktion: Optimiert für Seriengravuren bei gleichbleibender Qualität.

    Jeder Kauf einer UV Laser Graviermaschine beinhaltet einen kostenlosen UV-Wasserkühler für optimale Leistung und Langlebigkeit der Maschine.

    Monport Laser verpflichtet sich, hochpräzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Graviermaschinen anzubieten. Die Einführung des Mega S 70W CO2 Lasergravierers und der UV laser Graviermaschine unterstreicht Monports Mission, fortschrittliche Laserlösungen bereitzustellen.

    Medienkontakt:
    Monport Laser
    Email: support@monportlaser.de
    Website: www.monportlaser.de

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5899924/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-erweitert-sein-laserportfolio-mit-mega-s-co2-laser-und-uv-graviermaschinen-302735276.html





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    PR Newswire (dt.)
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    Monport erweitert sein Laserportfolio mit Mega S CO2 Laser und UV Graviermaschinen BERLIN, 7. April 2026 /PRNewswire/ - Deutschlands Industrie- und Kreativsektor erhalten mit der Einführung zweier fortschrittlicher Maschinen Zugang zu modernster Lasergravur-Technologie: dem Mega S 70W CO2 Lasergravierer und der UV Laser …
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