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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 20. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken weltweit
    • Unternehmensberichte und Hauptversammlungen zahlreich
    • Verbraucher- und Erzeugerpreise in vielen Ländern
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 20. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 20. April

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
    15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
    15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
    USA: FedEx, Freight Investor Day
    FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
    08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
    08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

    SONSTIGE TERMINE
    18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
    10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
    10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
    13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
    13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
    14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
    15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
    08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
    14:30 USA: Realeinkommen 3/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025
    18:00 RUS: BIP Q4/25
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
    13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
    22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung

    DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
    14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

    18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
    10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
    13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
    14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
    14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
    14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
    15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
    18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz

    DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 3/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
    06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

    17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

    CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
    07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
    09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
    10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
    11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
    12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
    18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
    08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Empire State Index 4/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
    16:00 USA: NAHB-Index 4/26
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen
    07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
    08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
    09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
    09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
    12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
    14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
    15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
    17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
    22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
    23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Fuchs, Capital Markets Day
    FRA: Kering, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q1/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
    08:00 GBR: BIP 2/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

    11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

    12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

    DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
    09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
    10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
    13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
    13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
    15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
    10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover
    +08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA
    +08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»

    18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

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