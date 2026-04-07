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    Samsung übertrifft mit Rekordergebnis Erwartungen - Aktie dennoch im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordbetriebsergebnis dank anhaltendem KI-Boom
    • Betriebsgewinn rund 57 Billionen Won 32 Mrd Euro
    • Hochfrage nach Speicherchips treibt Ergebnis und Aktie
    Samsung übertrifft mit Rekordergebnis Erwartungen - Aktie dennoch im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie. Der Betriebsgewinn des südkoreanischen Elektronikriesen habe rund 57 Billionen Won (32 Milliarden Euro) betragen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Verachtfachung - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Quartal erzielen konnte. Zudem übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen bis zu sechs Prozent zu, drehte aber im Handelsverlauf ins Minus.

    Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fußt laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips. Bei den Zahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats./fkr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,88 % und einem Kurs von 2.952 auf London (02. April 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 634,69 Mrd..





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