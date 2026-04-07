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    Deadline: bis Dienstagabend!

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    Trump droht mit Angriffen auf Irans Energieinfrastruktur: Ölpreis steigt weiter!

    Trump wiederholt seine Drohung: Sollte der Iran bis Dienstagabend die Straße von Hormus nicht freigeben, würden die USA Irans Kraftwerke und Brücken angreifen. Der Ölpreis schießt weiter in die Höhe.

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    Deadline: bis Dienstagabend! - Trump droht mit Angriffen auf Irans Energieinfrastruktur: Ölpreis steigt weiter!
    Foto: Kyodo

    Der Ölpreis zieht wieder an – und diesmal sind nicht nur die Ängste vor einem langen Krieg, sondern auch ein neues Ultimatum aus Washington der Grund dafür. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung gegen den Iran bekräftigt und dem Regime bis Dienstagabend US-Zeit gegeben, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Andernfalls könnten Kraftwerke und Brücken bombardiert werden, so Trump.

    An den Märkten kam diese Ankündigung sofort an. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um mehr als zwei Prozent auf 112,41 US-Dollar je Barrel. Brent verteuerte sich um rund 1,3 Prozent auf 109,77 US-Dollar. Seit Beginn des Kriegs am 28. Februar hat die Blockade der Meerenge bereits einen Angebotsschock ausgelöst. Die Preise für Rohöl, Diesel, Benzin und Kerosin sind massiv gestiegen.

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    Zwar finden Gespräche zwischen Washington und Teheran über einen möglichen Rahmenplan für ein Ende des Konflikts statt. Ein Deal vor Ablauf der Frist gilt jedoch als unwahrscheinlich. Genau das macht die Lage für Anleger so brisant: Wird in letzter Minute noch eine Einigung erzielt – oder kommt der nächste militärische Schlag?

    Hinzu kommt, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zwar langsam wieder anzieht. Am Montag passierten laut S&P Global Market Intelligence acht Tanker die Route, im März waren es teils weniger als zwei pro Tag. Von Normalität kann aber keine Rede sein. Vor dem Krieg liefen dort im Schnitt täglich rund 20 Millionen Barrel Öl und Ölprodukte durch.

    Für den Markt bleibt damit vor allem eines bestehen: maximale Nervosität. Solange unklar ist, ob Trump die Frist erneut verschiebt oder der Iran nachgibt, dürfte der Ölpreis anfällig für den nächsten Sprung bleiben.

    Die Lage erhielt am Dienstag zusätzliche Brisanz durch Berichte über einen iranischen Angriff auf die saudische Industriestadt Al Jubail, der nur wenige Stunden vor Trumps Hormus-Ultimatum stattgefunden haben soll.

    In der für Saudi-Arabien strategisch wichtigen Petrochemie-Region sollen Raketen und Drohnen Brände ausgelöst haben. Damit würde sich der Konflikt über den Iran und die Straße von Hormus hinaus direkt auf einen der wichtigsten Industriestandorte der Golfregion ausweiten. Für den Ölmarkt wäre dies ein weiteres Warnsignal, da damit sowohl der Transportweg als auch zentrale Energie- und Exportkapazitäten in der Region selbst unter Druck geraten würden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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