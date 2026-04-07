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    KI-Boom treibt Gewinne

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    Samsung erwartet vervierfachten Gewinn durch KI-Chips

    Samsung Electronics hat vorläufige Zahlen veröffentlicht und überrascht dank KI-Boom mit einer außergewöhnlich starken Gewinnprognose.

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    KI-Boom treibt Gewinne - Samsung erwartet vervierfachten Gewinn durch KI-Chips
    Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

    Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat mit einer überraschend starken Gewinnprognose für das erste Quartal die Erwartungen der Märkte deutlich übertroffen. Angetrieben vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) rechnet das Unternehmen mit einem operativen Rekordergebnis.

    Gewinn vervielfacht sich – deutlich über Analystenschätzungen

    Laut vorläufiger Zahlen erwartet Samsung für den Zeitraum Januar bis März einen operativen Gewinn von rund 57,2 Billionen Won (umgerechnet etwa 37,8 Milliarden US-Dollar bzw. rund 32 Milliarden Euro). Das entspricht einer Verachtfachung gegenüber dem Vorjahreswert von 6,69 Billionen Won.

    Damit würde der Konzern nicht nur ein historisches Quartalsrekordniveau erreichen, sondern auch die Markterwartungen deutlich übertreffen. Laut LSEG hatten Analysten im Schnitt lediglich mit rund 42,3 Billionen Won gerechnet.

    Auch auf der Umsatzseite zeichnet sich ein massiver Sprung ab: Die Erlöse sollen im Jahresvergleich um knapp 70 Prozent auf etwa 133 Billionen Won steigen.

    KI-Speicherchips als zentraler Wachstumstreiber

    Der Hauptgrund für die starke Entwicklung liegt in der explosionsartigen Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für KI-Anwendungen. Insbesondere sogenannte High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) sind aktuell stark gefragt, da sie in Rechenzentren und KI-Systemen eine Schlüsselrolle spielen.

    Samsungs Halbleitersparte gewinnt damit weiter an Bedeutung. Im Jahr 2025 steuerte sie bereits rund 39 Prozent zum Gesamtumsatz und 57 Prozent zum operativen Gewinn bei.

    Die Nachfrage nach HBM-Chips hat sich innerhalb eines Jahres so dynamisch entwickelt, dass es branchenweit zu Engpässen gekommen ist. Diese Knappheit hat die Preise sowie die Absatzvolumina für Speicherhersteller deutlich nach oben getrieben.

    Zugleich zeigt sich, dass Samsung seine Position in diesem strategisch wichtigen Segment wieder stärkt, nachdem der Konzern zwischenzeitlich Marktanteile an den Rivalen SK Hynix verloren hatte.

    Aktie schwankt trotz Rekordzahlen

    Die Samsung-Aktie legte im frühen Handel an der Börse in Seoul um 4,8 Prozent zu. Ein Großteil der positiven Erwartungen war jedoch bereits im Kurs eingepreist, wodurch es im Anschluss zu Gewinnmitnahmen kam und die Papiere zuletzt leicht im Minus notierten.

    Ausblick: Detailzahlen im Fokus

    Bei den veröffentlichten Kennzahlen handelt es sich bislang lediglich um eine erste Schätzung. Die vollständigen Quartalsergebnisse will Samsung voraussichtlich Ende April vorlegen. Investoren dürften dabei insbesondere auf Details zur Margenentwicklung im Speicherchipgeschäft sowie auf den weiteren Ausblick für den KI-getriebenen Nachfragezyklus achten.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 107EUR auf TTMzero (02. April 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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