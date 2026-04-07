DAX-FLASH
Kaum verändert - Angespannte Ruhe vor Fristablauf im Iran-Krieg
- Dax kehrt kaum verändert aus Osterwochenende zurück
- Ölpreis Brent stieg deutlich durch Iran-Konflikt an
- Trumps Ultimatum an Iran endet ohne sichtbare Einigung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start des regulären Xetra-Handels auf 23.155 Punkte und damit nur minimal unter dem Stand vom Gründonnerstag.
Der Iran-Krieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni vergleichsweise moderate weitere zwei Prozent auf etwas mehr als 111 Dollar verteuert.
Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.
Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Trump an Teheran. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr MESZ zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.
Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung./ag/zb
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mal ehrlich wer in diesem Markt noch immer long eingestellt ist. Schau dir mal die Weltlage an, dann überlege: ist es gerechtfertigt, dass das der Dax noch immer bei den 23000 Punkten ist? Dann die Straße von Hormus: jeden Tag, wo die gesperrt ist betrifft es die ganze Welt... Das geht bis zu den Turnschuhen wo überlall Öl drin ist...Viele haben keine Ahnung wie wichtig Öl ist, es geht nicht nur um Autos, heizen usw...Selbst wenn heute diese Straße wieder geöffnet werden sollte hat es einen gigantischen Schaden jetzt schon angerichtet..... und ich sags Euch voraus: wir steuern auf die größte Weltwirtschaftskrise zu, was hier im Forum noch keiner erlebt hat.... meine 15000 im Dax sind für mich immer realistischer... Hier könnte und hoffe ich wird dann ein Boden gefunden.....Aber selbst dort rechne ich nicht mehr mit einer größeren Steigerung über viele Jahre....Wird die Ölstrasse eröffnet, kann der Dax nochmal vor lauter Euphorie kurz ansteigen, vielleicht noch ein letztes mal an die 24000 laufen....Aber selbst dann sollte es das nach oben gewesen sein.... Bleibt die Straße über Ostern zu und Du hast Longs drin, wundere Dich nicht am nächsten Dienstag.......Da viele so denken werden, rechne ich auch heute noch mit fallenden Kursen...Alles nach oben sollte wieder abverkauft werden. Ich lege nicht mal mehr einen Hedge, ich werde wenns nach oben geht weitere Shorts kaufen.. Damit habt Ihr meine Einschätzung zum Markt!