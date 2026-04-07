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    KI im Mittelpunkt

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    Broadcom setzt auf Milliarden-Deals mit Google und Anthropic

    Broadcom profitiert vom KI-Boom mit neuen Großdeals, während der Wettlauf um Rechenleistung zwischen Tech-Giganten immer intensiver wird.

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    KI im Mittelpunkt - Broadcom setzt auf Milliarden-Deals mit Google und Anthropic
    Foto: Dall-E

    Der US-Chiphersteller Broadcom baut seine Position im rasant wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz weiter aus. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es eine ausgeweitete Partnerschaft mit Google zur Entwicklung künftiger KI-Chips vereinbart hat und zugleich einen erweiterten Deal mit dem KI-Startup Anthropic abgeschlossen hat.

    Die Nachricht sorgte für positive Reaktionen an den Märkten: Die Broadcom-Aktie legte zuletzt im nachbörslichen Handel um 2,6 Prozent zu.

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    Explodierende Nachfrage nach KI-Infrastruktur

    Die Vereinbarungen unterstreichen die enorme Dynamik im Markt für generative KI. Immer leistungsfähigere Modelle erfordern massive Rechenkapazitäten, was die Nachfrage nach spezialisierter Hardware und Infrastruktur in die Höhe treibt.

    Im Rahmen der neuen Kooperation erhält Anthropic Zugriff auf rund 3,5 Gigawatt Rechenleistung, die auf Googles eigenen KI-Prozessoren basiert. Broadcom spielt dabei eine Schlüsselrolle, da das Unternehmen maßgeblich an der Entwicklung dieser sogenannten Tensor Processing Units (TPUs) beteiligt ist.

    Anthropic wächst rasant

    Anthropic erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Das Unternehmen teilte mit, dass sein annualisierter Umsatz inzwischen über 30 Milliarden US-Dollar liegt – ein deutlicher Sprung von etwa 9 Milliarden US-Dollar noch Ende des vergangenen Jahres.

    Zudem zählt das Unternehmen mittlerweile mehr als 1.000 Geschäftskunden, die jährlich jeweils über 1 Million US-Dollar ausgeben. Das entspricht einer Verdopplung innerhalb von nur zwei Monaten.

    Massive Ausbaupläne bis 2027

    Bereits im vergangenen Monat hatte Broadcom-CEO Hock Tan die Dimensionen der Zusammenarbeit skizziert. Für 2026 liefert Broadcom zunächst rund ein Gigawatt Rechenleistung für Anthropic über Googles TPUs.

    Doch das ist erst der Anfang: Für 2027 erwartet das Unternehmen eine Nachfrage von mehr als drei Gigawatt – ein deutlicher Hinweis auf die exponentielle Skalierung der KI-Workloads.

    Analysten des Finanzhauses Mizuho prognostizieren entsprechend massive Umsätze: Demnach könnte Broadcom allein durch Anthropic im Jahr 2026 rund 21 Milliarden US-Dollar erlösen, gefolgt von bis zu 42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027.

    Wettbewerb um KI-Hardware verschärft sich

    Parallel baut Broadcom seine Beziehungen im KI-Ökosystem weiter aus. So arbeitet das Unternehmen auch mit OpenAI an maßgeschneiderten Chips für KI-Anwendungen.

    Der Wettbewerb im Markt bleibt jedoch intensiv. Große KI-Entwickler setzen weiterhin stark auf Grafikprozessoren von Nvidia, die über Cloud-Anbieter wie Amazon, Google und Microsoft bereitgestellt werden.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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