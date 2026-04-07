Liberias Gold-Potenzial erwacht - Dieser Goldplayer will 2026 liefern!

Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) rückt mit seinem Projektportfolio in Liberia zunehmend in den Blickpunkt von Rohstoffinvestoren. Das Unternehmen hat sich eine aussichtsreiche Position in einem geologisch hochkarätigen Teil des westafrikanischen Kratons gesichert, der zu den bedeutendsten Goldproduktionsregionen der Welt zählt und wo bislang mehr als 450 Mio. Unzen Gold entdeckt wurden. Zudem beherbergt die Region 70 Goldlagerstätten mit mehr als 1 Mio. Unzen sowie 40 Vorkommen mit über 3 Mio. Unzen! Während aber Ghana, Mali und Burkina Faso seit Jahren intensiv exploriert werden, gilt Liberia weiterhin als vergleichsweise wenig erschlossen – und gerade das macht den Standort für Unternehmen wie Zodiac Gold besonders interessant.

Hinzu kommt ein Umfeld, das für internationale Investoren klare Rahmenbedingungen bietet. Liberia hat sich seit 2003 zu einer stabilen parlamentarischen Demokratie entwickelt und vier friedliche Wahlzyklen durchlaufen, zuletzt 2023. Englisch als Amtssprache, die Nutzung des US-Dollars und ein Bergbaukodex nach australischem Vorbild wirken zusätzlich stabilisierend. Das Regelwerk schafft Transparenz bei Mineral- und Oberflächenrechten und unterstützt beschleunigte Genehmigungsverfahren. Auch fiskalisch ist das Umfeld klar strukturiert: Die Körperschaftssteuer liegt bei 25 %, der Staat hält 10 % Carried Interest, die Royalties betragen 3 % und Gewinne können zu 100 % ohne Beschränkungen repatriiert werden. Dass der Bergbausektor rund 25 % des BIP und 60 % der Exporterlöse Liberias ausmacht, unterstreicht die hohe Bedeutung dieses Sektors für das Land.

Zodiac Gold sichert sich eine starke Position an der Todi-Scherzone

Zodiac Gold hält eine 100-prozentige Beteiligung an einem 2.316 km² großen Landpaket entlang der Todi-Scherzone. Das Flaggschiffprojekt Todi umfasst 418 km² und befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren für eine Entwicklungsvereinbarung (Mineral Development Agreement). Im Mittelpunkt steht dort die Arthington-Entdeckung, auf die Teil eines 16 Kilometer langen Trends mit anomaler Bodengeochemie ist.

Quelle: Zodiac Gold

Bemerkenswert ist nicht nur die Größe der Landposition, sondern auch deren strategische Lage. In direkter Nachbarschaft liegen mit New Liberty und Ndablama zwei bekannte Goldvorkommen. New Liberty befindet sich rund 20 Kilometer entfernt und weist eine Ressourcenschätzung von 1,8 Mio. Unzen auf, Ndablama liegt etwa 30 Kilometer entfernt und kommt auf 0,9 Mio. Unzen. Diese Nähe eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, bestehende Verarbeitungsanlagen im Rahmen potenzieller Toll-Milling-Vereinbarungen zu nutzen. Damit könnte die Schwelle für anfängliche Investitionskosten deutlich sinken, da eine eigene Mühle für eine wirtschaftliche Entwicklung nicht zwingend erforderlich wäre. Ergänzt wird dieser Vorteil durch die Anbindung an den Seehafen von Monrovia und den internationalen Flughafen, beide in großer Nähe zum Projektgebiet, was die logistischen Voraussetzungen zusätzlich verbessert.

Neben Todi gehören auch Bomi South und Bong West zum Portfolio von Zodiac Gold. Bomi South und Bong West bietet neben Goldexploration auch signifikantes Potenzial auf Eisenerz in Form von bandförmige Eisenformationen direkt im Streichen von Bomi Hills- und Bong -Eisenerzminen und erweitert damit die Rohstoffperspektive des Unternehmens zusätzlich.

Hochgradige Bohrergebnisse unterstreichen das Potenzial von Zodiac Gold

Die bisherigen Resultate geben Zodiac Gold eine robuste Grundlage für die nächsten Explorationsschritte. Auf der Arthington-Entdeckung durchschnitten 37 von 39 Bohrungen eine signifikante Mineralisierung. Geologisch wird das Gebiet von Amphiboliten und melanokratischen Gneisen geprägt mit Scherzonen, die mit der regional ausgedehnten Todi-Scherzone in Verbindung stehen.

Quelle: Zodiac Gold

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt Bohrloch ADD033 mit 18 Metern zu 4,67 g/t Gold, einschließlich 1 Meter mit 55,9 g/t Gold. ADD007 lieferte 9,65 Meter mit 7,5 g/t Gold, darunter 3 Meter mit 20,36 g/t Gold. In ADD004 wurden 6,0 Meter mit 10,6 g/t Gold erbohrt, einschließlich 3 Metern mit 20,45 g/t Gold. Hinzu kommt ADD024 mit 25,9 Metern zu 2,1 g/t Gold, darunter 9,14 Meter mit 4,2 g/t Gold. Insgesamt handelt es sich hier um starke Ergebnisse in geringer Tiefe, die für ein Tagebauszenario geeignet sein könnten.

Auch jenseits von Arthington liegen überzeugende Daten vor. Auf Alasala ergaben historische Bohrungen 19,6 Meter mit 6,17 g/t Gold. Bei den Bohrungen von Zodiac Gold wurden unter anderem Abschnitte von 6 Metern mit 7,69 g/t Gold und 4,05 Metern mit 13,92 g/t Gold durchschnitten. Diese breiten, hochwertigen Kreuzungen lassen vermuten, dass das Potenzial des Projekts nicht auf ein einziges Zielgebiet beschränkt ist. Tatsächlich sind lokale Kleinbergbaustandorte weit verbreitet und konzentrieren sich auf dasselbe Paket aus geschertem Amphibolit und melanokratischem Gneis, wie es in Arthington und Alasala durchschnitten wurde.

Zodiac Gold steuert 2026 auf wichtige Meilensteine zu

Für 2026 hat Zodiac Gold eine klar strukturierte Roadmap vorgelegt. Im ersten Halbjahr soll ein 14.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt werden, das bereits angelaufen ist. Parallel dazu ist auf Bomi South und Bong West eine geochemische Kampagne mit 10.000 Bodenproben vorgesehen. Im dritten Quartal sollen hochauflösende magnetische Vermessungen und LiDAR-Untersuchungen mit 50 Meter-Abständen zur Erkundung des 16 Kilometer langen Gebiets beitragen, das die Entdeckung bei Arthington sowie die vorrangigen Zielgebiete Ben Ben, Feh Feh und Youth Camp umfasst. Für das vierte Quartal wird schließlich die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung angestrebt. Das erklärte Ziel lautet, eine erste Ressource von mehr als 1 Mio. Unzen Gold zu bestätigen!

Zusätzliche Dynamik erhält die Entwicklung durch das Eisenerzpotenzial, obwohl der Fokus aktuell ganz klar auf der Goldexploration liegt. Der Standort des Unternehmens im Multi-User-Korridor zwischen den Bergwerken von Vedanta, Bao Chico und China Union bietet Potenzial für verschiedene strategische Optionen in der Zukunft, wie beispielsweise Joint Ventures oder Ausgliederungen, um die Eisenerzvorkommen zu verwerten.

Auch personell ist Zodiac Gold auf diese Entwicklungsphase ausgerichtet. CEO David Kol bringt mehr als 15 Jahre Westafrika-Erfahrung mit und konzentriert sich auf M&A sowie den Aufbau von Rohstoffunternehmen. Director of Exploration Tom Dowrick ist Chartered Geologist mit 18 Jahren Branchenerfahrung, wobei ein Großteil davon auf den Goldsektor in Westafrika entfällt. Independent Director Douglas Cater verfügt über 35 Jahre Erfahrung als Geologe und war unter anderem VP Exploration bei Kirkland Lake Gold sowie in Führungspositionen bei Barrick und Kinross tätig. Unterstützt wird das Board von Finanzexperten wie Larry Lepard und Michael Demeter. Als Berater fungiert zudem mit Brett Richarts ist ein erfahrener Unternehmer mit 40 Jahren Erfahrung in privaten und börsennotierten Metall- und Bergbauunternehmen, die das gesamte Spektrum von Micro-Cap- bis hin zu Large-Cap-Unternehmen sowie Bergbaubetriebe mit vielfältigen Ressourcen abdecken.Er kann auf eine beeindruckende und nachweisliche Erfolgsbilanz zurückblicken, darunter bedeutende Investitionsrenditen und strategische Exits für die Aktionäre bei Katanga Mining, Avocet plc und Pasofino Gold.

Die Insiderbeteiligung von 31 % unterstreicht zudem die enge Interessensausrichtung der Insider mit den Aktionären. Bei einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 39,7 Mio. CAD im März 2026 steht Zodiac Gold damit vor einem Jahr, das mit einem umfangreichen Bohrprogramm, Geophysik, Geochemie, metallurgischen Tests und einer angestrebten ersten Ressourcenschätzung zu einem entscheidenden Entwicklungsschritt werden könnte!

Fazit: Zodiac Gold vereint damit mehrere Faktoren, die bei Rohstoffinvestoren besondere Aufmerksamkeit erzeugen dürften: eine große, zu 100 % kontrollierte Landposition in einer wenig erkundeten, aber äußerst aussichtsreichen Region Westafrikas, robuste mineralisierte Zonen mit hoher Kontinuität, darunter belastbare, hochgradige Bohrergebnisse mit erkennbarem Erweiterungspotenzial, eine klar definierte Roadmap hin zu einer ersten Ressourcenschätzung, die auf mehr als 1 Mio. Unzen Gold abzielt, sowie zusätzliche Optionen durch das Eisenerzpotenzial und die gute Infrastruktur. In Verbindung mit einem äußerst erfahrenen Management- und Berater-Team mit rund 31 % Insiderbeteiligung und einer Marktkapitalisierung von lediglich 39,7 Mio. CAD im März 2026 ergibt sich ein Unternehmensprofil, das im weiteren Jahresverlauf angesichts des zu erwartenden Newsflows und sollte Zodiac die selbstgesteckten Meilensteine erreichen, noch für einige Hingucker sorgen dürfte!

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