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    Evotec nominiert Dieter Weinand als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

    Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze stellt Evotec die Weichen für profitables Wachstum und stärkt seine Rolle als globaler Partner der Pharmaforschung.

    Evotec nominiert Dieter Weinand als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec nominiert Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzenden, um die Unternehmensführung zu stärken und die Transformation zu einem profitableren Unternehmen zu unterstützen.
    • Weinand bringt über 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen pharmazeutischen Industrie mit, darunter Positionen bei Bayer, Pfizer, Bristol Myers Squibb und Sanofi.
    • Er soll auf Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit im Juni 2026 endet, und wird seine Sitze in anderen Aufsichtsräten reduzieren, um sich auf Evotec zu konzentrieren.
    • Dr. Christian Wojczewski, CEO von Evotec, lobt Weinands Fachwissen und Erfahrung in Unternehmensführung, strategischen Partnerschaften und Performance-Steigerung.
    • Weinand sieht Evotec als wichtigen Partner in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und möchte die strategischen Prioritäten sowie Partnerschaften des Unternehmens vorantreiben.
    • Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf Wirkstoffforschung, -entwicklung und Biologika spezialisiert hat, mit über 4.800 Mitarbeitern und Partnerschaften mit Top-Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,46 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6000EUR das entspricht einem Plus von +1,08 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.741,25PKT (-0,40 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480





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