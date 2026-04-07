Evotec nominiert Dieter Weinand als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze stellt Evotec die Weichen für profitables Wachstum und stärkt seine Rolle als globaler Partner der Pharmaforschung.
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- Evotec nominiert Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzenden, um die Unternehmensführung zu stärken und die Transformation zu einem profitableren Unternehmen zu unterstützen.
- Weinand bringt über 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen pharmazeutischen Industrie mit, darunter Positionen bei Bayer, Pfizer, Bristol Myers Squibb und Sanofi.
- Er soll auf Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit im Juni 2026 endet, und wird seine Sitze in anderen Aufsichtsräten reduzieren, um sich auf Evotec zu konzentrieren.
- Dr. Christian Wojczewski, CEO von Evotec, lobt Weinands Fachwissen und Erfahrung in Unternehmensführung, strategischen Partnerschaften und Performance-Steigerung.
- Weinand sieht Evotec als wichtigen Partner in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und möchte die strategischen Prioritäten sowie Partnerschaften des Unternehmens vorantreiben.
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf Wirkstoffforschung, -entwicklung und Biologika spezialisiert hat, mit über 4.800 Mitarbeitern und Partnerschaften mit Top-Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,46 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6000EUR das entspricht einem Plus von +1,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.741,25PKT (-0,40 %).
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