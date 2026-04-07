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    Vor Kurssturz?

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    Tesla-Aktie droht laut Analysten massiver Absturz

    Die US-Großbank JPMorgan hält unbeirrt an ihrer kritischen Einschätzung zur Tesla-Aktie fest und warnt Anleger vor erheblichen Abwärtspotenzial.

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    Vor Kurssturz? - Tesla-Aktie droht laut Analysten massiver Absturz
    Foto: Dall-E

    Die Investmentbank JPMorgan bleibt bei ihrer pessimistischen Einschätzung für die Aktie von Tesla. Kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal hat das Institut seine "Underweight"-Einstufung bekräftigt – und zugleich die Gewinnprognosen deutlich gesenkt.

    Analyst Ryan Brinkman verweist insbesondere auf enttäuschende Auslieferungszahlen im ersten Quartal sowie einen Rückgang bei den Installationen von Energiespeichersystemen im Jahresvergleich. Diese Entwicklungen nähmen dem Wachstumsszenario des Elektroautobauers zunehmend die Dynamik.

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    Laut Tipranks gehört Ryan Brinkman zu den schlechtesten der über 12.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Er hat eine Erfolgsquote von lediglich 50 Prozent und eine durschnittliche Rendite von minus 1,6 Prozent.

    Deutlich gesenkte Gewinnprognose

    JPMorgan erwartet nun für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von lediglich 0,30 US-Dollar. Zuvor lag die Prognose noch bei 0,43 US-Dollar, während der Marktkonsens derzeit bei rund 0,38 US-Dollar liegt.

    "Wir sehen weiterhin ein erhebliches Abwärtspotenzial von rund 60 Prozent auf unser Kursziel von 145 US-Dollar bis Dezember 2026", erklärte Brinkman. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein und Tesla-Aktien mit "hoher Vorsicht" begegnen.

    Bewertung entkoppelt sich von Fundamentaldaten

    Besonders kritisch sieht JPMorgan die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und operativer Entwicklung. Laut Brinkman sei es "bemerkenswert", dass die Tesla-Aktie aktuell mehr als 50 Prozent über dem Niveau liegt, das zuletzt im Juni 2022 erreicht wurde – zu einem Zeitpunkt, als die Auslieferungszahlen ihren Höhepunkt markierten.

    Diese Kursentwicklung stehe im Widerspruch zu einer deutlich abgeschwächten Wachstumsdynamik. Gleichzeitig seien die Erwartungen an die langfristige Ertragskraft weiterhin hoch und bereits in die Bewertung eingepreist.

    Chancen durch Technologie – aber Risiken überwiegen

    Zwar erkennt JPMorgan weiterhin strukturelle Stärken bei Tesla, darunter ein differenziertes Geschäftsmodell, eine attraktive Produktpalette sowie technologische Führungspositionen im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren.

    Dennoch sieht die Bank die Risiken klar als dominierend an. JPMorgan verweist dabei auf überdurchschnittlich hohe operative Unsicherheiten, die insbesondere die Umsetzung der ambitionierten Wachstumspläne betreffen. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck im globalen Markt für Elektrofahrzeuge spürbar zu, da immer mehr Hersteller mit neuen Modellen und aggressiven Preisstrategien auftreten.

    Fazit

    Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen, die am 21. April nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden, dürfte sich zeigen, ob Tesla die hohen Erwartungen zumindest teilweise erfüllen kann – oder ob sich die skeptische Sichtweise weiter bestätigt.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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