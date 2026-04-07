    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Insider berichten

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX-IPO: Diese Details dürften Anleger elektrisieren

    Beim SpaceX-IPO wird es plötzlich konkreter: Offenbar sollen Privatanleger massiv bevorzugt werden. Die Roadshow könnte schon im Juni starten – bei einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Insider berichten - SpaceX-IPO: Diese Details dürften Anleger elektrisieren
    Foto: John Raoux - AP

    Laut Reuters sind nun zentrale Details zum SpaceX-IPO bekannt geworden, die es in sich haben: Demnach will das von Elon Musk geführte Unternehmen 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Bewertung könnte dabei auf bis zu 1,75 Billionen US-Dollar steigen. Sollte der Börsengang so zustande kommen, wäre es der größte aller Zeiten.

    Besonders brisant ist jedoch ein anderer Punkt: Ein ungewöhnlich großer Teil der Aktien soll an Privatanleger gehen. Nach Insiderinformationen von Reuters wäre deren Anteil deutlich höher als bei üblichen IPOs. Genau das dürfte die Nachfrage noch einmal zusätzlich anheizen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    373,98€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 12,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    324,00€
    Basispreis
    2,48
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Kleinanleger werden dabei eine entscheidende Rolle spielen – eine größere als bei jedem Börsengang zuvor", sagte Finanzvorstand Bret Johnsen während einer Onlinekonferenz, wie zwei Personen berichteten, die anonym bleiben wollten, da es sich um eine vertrauliche Diskussion handelte.

    Auch der Zeitplan steht offenbar immer genauer fest. Die Roadshow soll demnach in der Woche vom 8. Juni starten. Für den 11. Juni ist demnach ein Großevent mit 1.500 Privatanlegern geplant. Neben Anlegern aus den USA könnten auch Anleger aus der EU, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Japan und Korea bei dem Angebot zum Zug kommen.

    Der Prospekt soll Ende Mai veröffentlicht werden. Damit ist für den Markt klar: SpaceX bereitet keinen normalen Börsengang vor. Hier formiert sich ein Mega-IPO, der die Spielregeln an der Wall Street verändern könnte.

    Wie Reuters zuvor berichtete, leiten Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Goldman Sachs die Emission als aktive Bookrunner, während 16 weitere Banken in untergeordneten Rollen aus den Bereichen institutionelle Anleger, Privatkunden und internationale Märkte beteiligt sind.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 304,0EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Insider berichten SpaceX-IPO: Diese Details dürften Anleger elektrisieren Beim SpaceX-IPO wird es plötzlich konkreter: Offenbar sollen Privatanleger massiv bevorzugt werden. Die Roadshow könnte schon im Juni starten – bei einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     