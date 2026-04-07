SpaceX-IPO: Diese Details dürften Anleger elektrisieren

Besonders brisant ist jedoch ein anderer Punkt: Ein ungewöhnlich großer Teil der Aktien soll an Privatanleger gehen. Nach Insiderinformationen von Reuters wäre deren Anteil deutlich höher als bei üblichen IPOs. Genau das dürfte die Nachfrage noch einmal zusätzlich anheizen.

Laut Reuters sind nun zentrale Details zum SpaceX-IPO bekannt geworden, die es in sich haben: Demnach will das von Elon Musk geführte Unternehmen 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Bewertung könnte dabei auf bis zu 1,75 Billionen US-Dollar steigen. Sollte der Börsengang so zustande kommen, wäre es der größte aller Zeiten.

"Kleinanleger werden dabei eine entscheidende Rolle spielen – eine größere als bei jedem Börsengang zuvor", sagte Finanzvorstand Bret Johnsen während einer Onlinekonferenz, wie zwei Personen berichteten, die anonym bleiben wollten, da es sich um eine vertrauliche Diskussion handelte.

Auch der Zeitplan steht offenbar immer genauer fest. Die Roadshow soll demnach in der Woche vom 8. Juni starten. Für den 11. Juni ist demnach ein Großevent mit 1.500 Privatanlegern geplant. Neben Anlegern aus den USA könnten auch Anleger aus der EU, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Japan und Korea bei dem Angebot zum Zug kommen.

Der Prospekt soll Ende Mai veröffentlicht werden. Damit ist für den Markt klar: SpaceX bereitet keinen normalen Börsengang vor. Hier formiert sich ein Mega-IPO, der die Spielregeln an der Wall Street verändern könnte.

Wie Reuters zuvor berichtete, leiten Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Goldman Sachs die Emission als aktive Bookrunner, während 16 weitere Banken in untergeordneten Rollen aus den Bereichen institutionelle Anleger, Privatkunden und internationale Märkte beteiligt sind.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 304,0EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.





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