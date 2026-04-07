Steyr Motors übernimmt BUKH A/S: Neue Märkte mit großem Potenzial
Mit der Übernahme von BUKH A/S setzt Steyr Motors einen strategischen Meilenstein, stärkt sein globales Marine- und Defense-Geschäft und erweitert das Leistungsspektrum deutlich.
- Steyr Motors AG hat die vollständige Übernahme von BUKH A/S erfolgreich abgeschlossen und beginnt mit der Erstkonsolidierung ab Q2 2026.
- Die Übernahme ermöglicht den Ausbau zum Full-Range-Anbieter von 24 bis 700 PS, was das Umsatzpotenzial je Kunde deutlich erhöht.
- Die Transaktion stärkt Produktion, Vertrieb und Aftermarket, insbesondere durch Cross-Selling-Potenziale und den Zugang zu neuen Märkten in Asien und Südamerika.
- Die Erweiterung des Portfolios verbessert die Wettbewerbsfähigkeit bei internationalen Ausschreibungen und stärkt die Position im Marine- und Defense-Bereich, vor allem bei unbemannten Überwassersystemen.
- Die Akquisition führt zu Skalierungseffekten, erhöht das Absatzvolumen im SOLAS-Bereich und schafft eine resilientere industrielle Basis durch einen zweiten europäischen Produktionsstandort.
- Bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr wird ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet, der die operative Profitabilität und EBIT-Marge von Steyr Motors nachhaltig stärkt.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei Steyr Motors ist am 10.04.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,69EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,36 % im
Plus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,60EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.
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