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    KORREKTUR/Devisen

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    Euro legt etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gestiegen auf 1,1520 US-Dollar am Montag
    • Unterdurchschnittliches Handelsvolumen nach Osterpause
    • IRNA: Iran lehnt Waffenstillstand ab und fordert Ende
    KORREKTUR/Devisen - Euro legt etwas zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    (Die Meldung vom 6.4.2026, 16.58 Uhr, wird korrigiert. Der Kurs im 2. Satz wurde richtiggestellt: 1,1520 US-Dollar)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1520 US-Dollar ein wenig mehr als am Karfreitag. Da die europäischen Anleger erst am Dienstag nach dem langen Osterwochenende in den Handel starten dürften, sollte die Entwicklung angesichts des unterdurchschnittlichen Geschäftsvolumens nicht überbewertet werden.

    Experten verwiesen auf Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Dies habe den Dollar etwas belastet. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hieß es./he/jha/





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