Chance auf Trendwechsel

Wenn die Nachfrage weiter zunimmt und der Kurs sogar über 234,00 Euro klettert, könnten schnell auch die bisherigen Jahreshochs bei 270,00 Euro wieder ins Blickfeld rücken. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die allgemeine Lage an den Aktienmärkten – insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt – nicht weiter verschlechtert.

Ein Blick auf die Kursentwicklung zeigt derzeit ein positives Signal: Die Kursbewegung vom Donnerstag deutet auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Sollte die Aktie über das Hoch der Vorwoche bei 215,95 Euro steigen, könnte das kurzfristig weiteres Kaufinteresse auslösen. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 226,25 Euro möglich, wo wichtige Durchschnittswerte verlaufen. Das würde einer typischen technischen Erholung entsprechen.

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten: Fällt die Aktie unter ihr aktuelles Jahrestief von 198,00 Euro, drohen deutlichere Verluste mit möglichen Kurszielen um 162,38 Euro. In so einem Szenario könnten eher fallende Kurse im Vordergrund stehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 215,95 Euro

Kursziele : 226,25/234,00 Euro

Renditechance via DY7V60 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7V60 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,95 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,0883 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 195,0883 Euro akt. Kurs Basiswert: 213,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 234,00 Euro Hebel: 10,47 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU89KM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,09 - 2,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 233,6254 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 233,6254 Euro akt. Kurs Basiswert: 213,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,94 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.