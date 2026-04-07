Konsolidierung scheint vorbei

Für Anleger könnte sich daraus eine interessante Gelegenheit ergeben. Die Aktie von Lockheed Martin hat zu Beginn der Woche einen zuvor anhaltenden Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Steigt der Kurs über 633,25 US-Dollar, sehen Experten kurzfristiges Potenzial bis auf 663,76 US-Dollar. Nach einer möglichen kurzen Verschnaufpause könnte der Kurs auch wieder in Richtung der Höchststände von Anfang März bei 692,00 US-Dollar steigen.

Hintergrund dieser Entwicklung ist eine zunehmend angespannte Weltlage. Die USA reagieren damit auf geopolitische Spannungen und den Wettbewerb um neue Militärtechnologien. Gleichzeitig müssen bereits gelieferte Waffen und Ausrüstung – etwa an die Ukraine und Israel – sowie eigener Materialeinsatz, etwa im Zusammenhang mit dem Iran, wieder aufgefüllt werden. Besonders Lockheed Martin spielt hier eine wichtige Rolle, unter anderem als Hersteller der bekannten Patriot-Abwehrraketen.

Mittelfristig wird sogar ein noch höheres Ziel von 749,58 US-Dollar in Betracht gezogen, was die Aktie für längerfristig orientierte Anleger interessant machen könnte. Allerdings gibt es auch Risiken: Fällt der Kurs unter das Märztief von 593,88 US-Dollar, könnten weitere Verluste bis in den Bereich von 541,65 US-Dollar oder sogar bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 538,54 US-Dollar folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 633,25 US-Dollar

Kursziel : 663,76 US-Dollar

Renditechance via DU8T3E : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8T3E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,37 - 0,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 583,53 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 583,53 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 630,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 663,76 US-Dollar Hebel: 14,27 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU878G Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,40 - 0,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 667,7235 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 667,7235 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 630,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,13 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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