DAX freundlicher erwartet

Auch aus Sicht der Börsenanalyse gibt es Bewegung: Der DAX hatte bereits in der Woche vor Ostern die Marke von 23.000/23.200 Punkten überschritten und damit ein kurzfristiges Kaufsignal ausgelöst. Das nächste Ziel liegt im Bereich von wichtigen Durchschnittswerten sowie bei 23.968 Punkten. Rückenwind aus Asien könnte dazu führen, dass dieses Ziel bald erreicht wird.

Laut der mit den Vorschlägen vertrauten Person könnte der Friedensplan noch im Laufe des Tages umgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist die mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer zentralen Route für den globalen Ölhandel. Der Plan aus Pakistan sieht zwei Schritte vor: Zunächst eine sofortige Waffenruhe, danach Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen. Die erste Einigung soll als Absichtserklärung erfolgen und über Pakistan – aktuell der einzige Kommunikationskanal zwischen den Parteien – digital abgeschlossen werden.

Danach ist jedoch Vorsicht geboten: Sowohl die politische Lage als auch die Entwicklung an den Märkten müssen neu bewertet werden. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte nicht sofort gelöst sein, und auch US-Präsident Donald Trump könnte weiterhin Einfluss auf die Situation und damit auf die Märkte nehmen.

Sollte der DAX dagegen unter die Marke von 21.860 Punkten fallen, müssten sich Anleger auf mögliche Rückgänge bis auf 21.513 Punkte einstellen.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.168 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität, aber abnehmend!

Fear& Greed Index bei 21 auf "Extreme Fear" !!!!

Tagesanalyse:

RSI: 46 - Sell MACD: -391 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 23.476 / 23.749 / 23.968 und 24.266 Punkten, nach unten bei 23.000 / 22.740 / 22.578 und 22.320 Punkten. Gaps bei 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe langsam unter Druck - Risiko einer weltweiten Rezession steigt weiter! VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (02. April 2026): Bei 27,70% (steigend) (Vortag: 29,98%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 23.200 Punkten platzieren, Stopp bei 22.900 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten - aktiv! 2. Stop-Sell-Order unter 22.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.400 Punkten. Kursziel bei 21.513 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9PHK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,31 - 10,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.226,43 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.226,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.168,09 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.968 Punkte Hebel: 22,49 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU82HL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,63 - 9,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.127,84 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.127,84 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.168,09 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,98 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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