Gold schwächelt Kurs rutscht auf 4.643,68 USD

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs von ca. 4100 USD auf ca. 4800 USD (+ ca. 16,8%). Viele setzen weiter auf Buy the Dip; Chart-Analysen diskutieren Doppeltop/Doppeltief. Einige erwarten neue ATHs, andere befürchten Rückschläge.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.733,44USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.643,68USD ein Wert von 13.394,4USD geworden – ein Gewinn von +167,89 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.