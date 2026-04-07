Ruhiger Handel Silber notiert bei 72,88 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,96 % 1 Monat -13,94 % 3 Monate -7,92 % 1 Jahr +141,04 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 72,88

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,9645USD. Heute, bei 72,88USD, wäre daraus ein Vermögen von 29.193,7USD geworden – ein Plus von +191,94 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zum Silber im wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig Abverkauf und Abwärtsdruck; Bearish Engulfing im Monatschart; Washout-Szenario möglich; weitere Abgaben in tieferen Zonen denkbar. Langfristig bleibt die bullische Grundstory intakt. Geduld, Liquidität bereithalten; auf Erholung warten. Die 14-Tage-Entwicklung wird als Abwärtsbewegung beschrieben; konkreter Prozentwert fehlt.