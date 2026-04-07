Silberpreis
Ruhiger Handel Silber notiert bei 72,88 USD
Silber seitwärts – Kurs unverändert bei 72,88 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,96 %
|1 Monat
|-13,94 %
|3 Monate
|-7,92 %
|1 Jahr
|+141,04 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,9645USD. Heute, bei 72,88USD, wäre daraus ein Vermögen von 29.193,7USD geworden – ein Plus von +191,94 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zum Silber im wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig Abverkauf und Abwärtsdruck; Bearish Engulfing im Monatschart; Washout-Szenario möglich; weitere Abgaben in tieferen Zonen denkbar. Langfristig bleibt die bullische Grundstory intakt. Geduld, Liquidität bereithalten; auf Erholung warten. Die 14-Tage-Entwicklung wird als Abwärtsbewegung beschrieben; konkreter Prozentwert fehlt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|369,25EUR
|-1,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,71EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,80EUR
|-2,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|374,64EUR
|-3,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|103,39EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|587,30EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,48EUR
|-1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,57EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|129,32EUR
|-0,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,943EUR
|+0,30 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.