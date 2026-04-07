infoteam Software AG / infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum ...

infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum Vorstandsvorsitzenden / Neue strategische Ausrichtung für nachhaltiges Wachstum (FOTO) Bubenreuth (ots) - Die infoteam Software AG gibt einen entscheidenden Führungswechsel bekannt. Ab dem 1. April 2026 übernimmt Tim S. Tabrizi (49) den Vorsitz des Vorstands und trägt die strategische Gesamtverantwortung für die infoteam Gruppe. Das Unternehmen setzt damit auf eine international erfahrene Führungspersönlichkeit, die den eingeschlagenen Wachstumskurs maßgeblich vorantreiben wird.

Tim S. Tabrizi verfügt über mehr als 23 Jahre Führungserfahrung in technologisch orientierten Unternehmen. Zuletzt war er Gründer und Geschäftsführer des Coaching Instituts Frankfurt, einem der führenden Anbieter im Bereich Leadership Development im deutschsprachigen Raum. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem eine Vorstandsposition bei WS Audiology (ehemals Widex/Sivantos), dem weltweit größten Hersteller von medizinischen Hörgeräten, sowie leitende Positionen bei Unify und T-Systems International. Über alle Stationen hinweg verantwortete er internationale Teams, komplexe M&A-Prozesse und Geschäftsbereiche mit Budgets von bis zu 1,2 Milliarden Euro.

Er absolvierte ein Master-Studium an der IESE Business School in Barcelona und bildete sich an renommierten Institutionen wie Harvard, Stanford und der London Business School weiter.



Strategische Neuausrichtung: Innovation, Regulierung und Internationalisierung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Wolfgang Schleemilch betont: "Mit Tim S. Tabrizi haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die fachliche Exzellenz, unternehmerische Klarheit und echtes Herzblut für infoteam vereint. Er wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens aktiv vorantreiben und uns in die nächste Wachstumsphase führen."



Tim S. Tabrizi wird die strategische Transformation der infoteam Software Gruppe konsequent vorantreiben. Im Fokus stehen vier Kernbereiche:

- Ausbau von infoteam als Trusted Partner im Bereich KI-gestützter, sicherer Softwarelösungen

- Ausbau des Kerngeschäfts der Automatisierungssoftware in Industrietechnologie und Maschinenbau

- Verstärkung der Marktposition in regulierter Software für Medizintechnik und Life Sciences

- Weiterentwicklung der internationalen Standortstruktur mit rund 250 Mitarbeitenden in Deutschland, der Schweiz und Griechenland

"infoteam vereint technologische Exzellenz mit einer einzigartigen Eigentumsstruktur als Mitarbeitergesellschaft. Diese Kombination ist ein enormer Wettbewerbsvorteil - sie ermöglicht schnelle Entscheidungen, echte unternehmerische Verantwortung und langfristiges Denken", sagt Tim S. Tabrizi. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Führungsteam und allen Mitarbeitenden die nächste Phase von infoteam zu gestalten - mit Klarheit, Tempo und dem festen Anspruch, unsere Stärken konsequent auszubauen."

Würdigung des Vorgängers - Transformationsphase sichergestellt

Der Vorstandsvorsitzende Joachim Strobel, der die infoteam seit 2018 leitete, wird das Unternehmen bis Ende Juni 2026 weiterhin als CFO begleiten und stellt damit Kontinuität und Stabilität in der Transformationsphase sicher.

Der gesamte Aufsichtsrat und Tim S. Tabrizi würdigen ausdrücklich die Verdienste von Joachim Strobel, der das Unternehmen seit 2018 als Vorstandsvorsitzender geführt hat.



Über die infoteam Software AG



Die infoteam Software AG mit Hauptsitz in Bubenreuth bei Erlangen ist ein etablierter Anbieter kundenspezifischer Softwarelösungen.

Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung von Steuerungs- und Embedded-Software, Middleware und Anwendungssoftware - agil, modern und nach aktuellen Security-Anforderungen. Eine Spezialdisziplin ist normativ regulierte Software für Medizin- und Laborgeräte (IVDR, MDR, FDA, ISO 13485, IEC 62304).

Als reine Mitarbeitergesellschaft werden sämtliche Anteile von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden gehalten.



infoteam ist ausgezeichnet als eines der 50 wachstumsstärksten Unternehmen Bayerns und zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands.

Weitere Informationen: https://www.infoteam.de



Pressekontakt:



Tim S. Tabrizi, Vorstandsvorsitzender (CEO)

E-Mail: mailto:presse@infoteam.de

Telefon: +49 9131 78 00-0

LinkedIn: linkedin.com/in/shahriartabrizi



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182290/6250065 OTS: infoteam Software AG





