GOLDMAN SACHS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Philips sieht er weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die Markterwartungen hätten Luft nach oben. Seinem Kursziel legte er aber einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 23,35EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte