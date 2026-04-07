GOLDMAN SACHS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Philips sieht er weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die Markterwartungen hätten Luft nach oben. Seinem Kursziel legte er aber einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 23,35EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +31,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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