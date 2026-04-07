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    Euro zum Dollar kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bei rund 1,1533 US-Dollar leicht schwächer
    • Märkte vorsichtig vor Ablauf von Trumps Ultimatum
    • Straße von Hormus wichtig für Öl und Flüssiggas
    Devisen - Euro zum Dollar kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1533 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg bleibt Vorsicht an den Märkten Trumpf.

    Für Trump steht die Freigabe der Meeresenge derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Die Straße von Hormus ist insbesondere für Öl und Flüssiggas ein wichtiger Transportweg. Trump stellte dem Iran erneut ein Ultimatum. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf die Drohung./jha/nas





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