RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 38 auf 37 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein etwas gesunkenes verwaltetes Vermögen (AuM) sei der Hauptgrund für ihre reduzierten Schätzungen, schrieb Anke Reingen am Dienstag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 34,21EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte