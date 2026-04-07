RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 38 auf 37 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein etwas gesunkenes verwaltetes Vermögen (AuM) sei der Hauptgrund für ihre reduzierten Schätzungen, schrieb Anke Reingen am Dienstag./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 34,21EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

